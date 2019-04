Isabel Pantoja lanza una advertencia a sus compañeros de 'Supervivientes 2019' Jorge Javier Vázquez presentará 'Supervivientes 2019'. / Telecinco La tonadillera es la gran sorpresa de esta nueva edición CARLA COALLA Viernes, 19 abril 2019, 20:28

Cuando todavía no se conocen todos los nombres de los concursantes de 'Supervivientes 2019', Isabel Pantoja ya está ultimando todos los detalles para que su viaje llegue a buen puerto (nunca mejor dicho). De hecho, la tonadillera incluso está empezando a dilucidar cómo serán las relaciones con sus compañeros de 'reality', a los que ha lanzado un mensaje: «Dos no discuten si uno no quiere».

Ayer mismo se confirmaba el nombre de otro concursante de 'Supervivientes 2019', gracias al desliz de los colaboradores de 'Sálvame', el de Aneth,la gran amiga de Chabelita. Con ella, ya son varios los personajes conocidos con los que convivirá Isabel Pantoja en la isla. La cantante se encontrará en Honduras con Omar Montes, el exnovio de su hija, y con su gran amiga, la periodista Chelo García-Cortés. Aunque también tendrá que enfrentarse a personajes con los que no se sabe qué tipo de relación tendrá y que son de personalidades tan dispares como Carlos Lozano, Dakota o Colate.

De lo que no hay duda es de que Isabel Pantoja se ha convertido en el fichaje estrella de 'Supervivientes 2019', incluso de Telecinco. La tonadillera es el blanco de la mayor parte de informaciones que circulan sobre el concurso, tales como el montante que habría cobrado por participar en el reality, quiénes serán sus defensores o qué condiciones ha impuesto para ser concursante del reality de Telecinco.