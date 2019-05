Isabel Pantoja desea «volver a casa», ¿abandonará Supervivientes? Isabel Pantoja en Supervivientes A pesar del trato especial que recibe en el programa, debido a las cláusulas que Telecinco aceptó, la tonadillera ya no aguanta más en la isla de Honduras EL COMERCIO Gijón Jueves, 23 mayo 2019, 11:08

Para Telecinco contar con Isabel Pantoja en uno de sus programas, era asegurarse el éxito. Tal es así, que la cadena aceptó las condiciones que la tonadillera impuso para ficharla en Supervivientes. Un bombazo que podría explotar pronto. Existe una gran probabilidad de que el sueño para Telecinco llegue a su fin. Hace un mes que Isabel saltó del helicóptero en Honduras, y ya no aguanta más en la isla. Las lesiones de rodilla, el hambre e incluso la marcha de las Azúcar Moreno y de la mejor amiga de su hija parecen haberle mermado la energía.

Ya había amenazado con abandonar Supervivientes, algo que se quedó en solo un susto para Telecinco. Sin embargo hubo una reciente frase de la tonadillera que hizo saltar las alarmas de la audiencia: «Ya sé que me quedan tres días y lo que me va a suponer, pero me da igual. Mi tiempo aquí ha terminado y deseo volver a casa».

Tal vez Isabel Pantoja creyó que la aventura que está viviendo llegaría a su fin el pasado jueves 16 de mayo, puesto que estaba nominada para ser expulsada de la isla hondureña. Pero su deseo no se ha hecho realidad, el público la ha salvado este martes durante Tierra de Nadie. Un alivió para Telecinco y un calvario para la Pantoja. Ahora la incertidumbre está en el aire, ¿abandonará igualmente la tonadillera este jueves?

El resto de concursantes de Supervivientes están ya cansados del evidente favoritismo de Telecinco con la cantante. Y alguno de ellos como Dakota no se muerden la lengua y muestran su disconformidad. La exconcursante de Hermano Mayor protestó tras presenciar como han permitido a Isabel Pantoja hablar con su hijo Kiko, mientras que a los demás no. La cadena ha apostado mucho por la Pantoja y podría estar jugando en su contra.

Seguro que Telecinco creía que la llamada animaría a la artista y le daría fuerzas a seguir, pero parece que el resultado ha sido el contrario. El distanciamiento con su familia, a la que añora, y el próximo cumpleaños de su madre habrían hecho también mella en Pantoja, alargando su agonía en Supervivientes por culpa de enfrentamientos cada vez más frecuentes con sus compañeros, como sucedió con Albert, al que llamó «el Pértigas» en directo en un feo gesto que al deportista no le sentó nada bien. De hecho, no dudó en acusar delante de toda España que la cantante habría estado pidiendo que la nominaran.

Albert no está muy desencaminado, ya que la Pantoja se niega a participar en muchas pruebas haciendo referencia al estado de sus rodillas, pese a que los médicos han dicho que sus rodillas ya están bien. Sus compañeros hacen todo por ella, mientras espera a que estos superen o no las pruebas.

¿Cuále serían las consecuencias del abandono de la Pantoja?

Todos los concursantes de Supervivientes firman un contrato en el que se estipula su caché, ciertas condiciones sobre su reality y las multas que deberán abonar si abandonan. Esta edición, a pesar de las consecuencias, las Azúcar Moreno decidieron abandonar juntas el programa de Telecinco, e Isabel Pantoja podría estar a punto de hacer lo mismo, tal y como ha amagado en alguna ocasión.

¿Habría en su caso algún tipo de castigo por parte de la cadena, ya sea de forma económica o de veto? De momento se desconoce. Lo único que ha salido a la luz son los entresijos de su pacto con Telecinco para concursar en supervivientes. La revista Lecturas ha revelado las exigencias que Isabel Pantoja habría impuesto para hacer su estancia en Supervivientes menos dura. Por ejemplo, no se podría hablar de ciertos temas personales de su vida, como su temporada en prisión, ni tampoco de ciertas personas, como Encarna Sánchez, María del Monte o Julián Muñoz.

Por su parte, un requisito para participar en Telecinco fue que su familia (Chabelita, Anabel Pantoja, Kiko) y amigas (Cristina Tárrega, Raquel Bollo, Luis Rollán) estén en los platós de varios programas para defenderla. Y por último, pactó con la cadena poder teñirse el pelo una vez al mes.