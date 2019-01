Entrevista Joaquín Reyes: «Casi todo lo que he hecho en la vida ha sido por casualidad» Joaquín Reyes. / Archivo El cómico protagoniza junto a Ernesto Sevilla 'Capítulo Cero', en Movistar. «Es una excusa para montar historias cómicas que tocan muchos géneros» JULIÁN ALÍA Miércoles, 16 enero 2019, 22:09

Cabeza más visible, con permiso de Ernesto Sevilla, del grupo de cómicos que dieron vida a 'La hora chanante', 'Muchachada Nui' y 'Museo Coconut', Joaquín Reyes (Albacete, 44 años) es el encargado de presentar 'Cero en Historia' (una especie de concurso de famosos con preguntas sobre historia) y de protagonizar 'Capítulo Cero' ('sketches' sobre series de televisión) junto al propio Sevilla, en #0, de Movistar. Casualmente, la cadena donde ha acabado todo el núcleo duro de aquellos amigos que salieron de La Mancha.

- ¿Es posible que los chanantes vuelvan a reunirse?

Bueno, con Ernesto (Sevilla) estoy trabajando en 'Capítulo Cero', en Movistar, y ahí hemos tenido oportunidad de volver a juntarnos con Raúl (Cimas) y con Julián (López). Nosotros cuando tenemos un proyecto y hay posibilidad de juntarnos, lo hacemos, pero como grupo es muy difícil porque cada uno ya lleva su carrera. Lo veo difícil a corto plazo, pero seguimos siendo amigos y nos juntamos para cosas puntuales.

- Y se han organizado prácticamente por parejas.

Sí. Y cada uno ha llevado un camino. Julián (López) y Carlos (Areces) más hacia a la interpretación, como actores, Raúl (Cimas) hace un poco de todo, a Ernesto (Sevilla) le gusta dirigir y escribir, y a mí me gusta también escribir y actuar. Cada uno ha ido marcando su camino.

- ¿Cuánto han influido sus estudios de Bellas Artes en su carrera?

Muchísimo. Yo el arte lo tengo siempre muy presente. Mi formación es artística, vengo de ahí, y me gusta verlo. Siempre hemos coqueteado con el arte contemporáneo, y lo hemos visto como un buen material para hacer comedia. De hecho, 'Museo Coconut' era una 'sitcom' que estaba ambientada en un museo de arte contemporáneo.

- ¿Es casualidad que casi todos estudiasen Bellas Artes?

Sí. Y también es casualidad que nos reuniéramos en Cuenca y que hubiera ahí unos lazos de amistad. Ha sido un rasgo que nos ha definido. Pero ha sido pura casualidad, como casi todo lo que he hecho en la vida.

- ¿Quiénes son sus referentes en el humor?

He compartido escenario con (Javier) Cansado, que es un referente muy citado por nosotros y por mucha gente de nuestra generación, Ignatius (Farray) me parece uno de los mejores cómicos de la actualidad. Por supuesto, Monty Python, las películas de José Luis Cuerda, Gila, 'Martes y 13'. He crecido con toda esa gente, y luego he descubierto otros cómicos, como Peter Sellers, que me han sorprendido y con los que tengo cosas en común.

- ¿De dónde salió ese estilo propio?

Tengo cierto gusto por lo surreal. También en el arte, en las vanguardias: el surrealismo, el dadaísmo, el futurismo... han sido cosas que a mí me han interesado mucho; tengo ciertos tics surrealistas y absurdos. Me gustan las cosas inesperadas, que no tienen explicación, sino que se asumen y no se pregunta por su naturaleza. Por eso me gustan Monty Python y Faemino y Cansado. Las imitaciones que yo hago donde no hay ningún tipo de imitación de la voz del personaje tienen que ver con lo que hacían Faemino y Cansado cuando decían: 'Manuel Campo Vidal, el tío de la corbata'. Y esas eran sus imitaciones, simplemente repetir el nombre de la persona. A mí eso me encantó cuando lo vi, y supongo que luego lo introduje en mi forma de hacer esas parodias.

- ¿Qué formato es el que más le ha gustado hacer?

Me gusta mucho hacer 'sketches'. Es un formato que te da muchísima libertad. Por ejemplo, lo que estamos haciendo ahora en 'Capítulo Cero', lo último, a mí me encanta. Es una excusa para montar historias de muchos tipos, tocando muchos géneros, que no te atan a nada, pero con una vocación de hacer una historia un poco más larga. Te da muchísima libertad para escribir.