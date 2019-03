María Jesús le gana la partida a Antonio Tejado instagram. La expulsión de Ylenia ha puesto patas arriba las estrategias de los concursantes de GH DÚO EL COMERCIO Gijón Domingo, 10 marzo 2019, 23:16

De nada sirvió las críticas que Antonio Tejado le dedicó a la ex miss con sus compañeros. Aunque María Jesús pasó unas semanas difíciles en la casa al tener en contra a la mayoría de los concursantes, los papeles han cambiado.

La expulsión de Ylenia marcó un antes y un después en las relaciones entre los rivales de concurso. Si hasta hace poco Antonio Tejado era el gran defendido, ahora los concursantes se han acercado a María Jesús y han empezado a dudar de él.

La propia María Jesús ha notado el cambio de actitud por parte de muchos: «Mis compañeros han tenido un cambio conmigo. Me gusta, pero no me lo creo. Por lo menos se han dado cuenta». Irene se ha manifestado al respecto: «Me da pena que porque una persona tenga un problema, los demás tengan que unirse a ese problema. Los compañeros se unieron todos del lado de Antonio».

Pero la mujer de Kiko no se ha quedado ahí sino que ha querido ir más allá con sus palabras y no ha dudado en ir en contra de Antonio Tejado: «Al final Antonio para el primero que tira es para Alejandro. Lo he visto un gesto feo, por Kiko».

Parece que las estrategias han cambiado en la casa de Guadalix. El apoyo del público a María Jesús ha hecho que cesase la guerra contra la modelo y los dardos se dirijan ahora hacia Antonio Tejado.