Paz Vega defiende al programa 'MasterChef' de las críticas: «Yo llegaba a casa llorando» La actriz asegura que no hay nada pactado en respuesta a las declaraciones de Jorge Javier Vázquez, que aseguraba que algunos exconcursantes le contaron que conocían cierta información con antelación Paz Vega en su participación en 'MasterChef Celebrity'. / TVE EL COMERCIO Gijón Domingo, 16 mayo 2021, 17:49

La actriz Paz Vega ha querido salir a defender el programa culinario 'MasterChef' tras las críticas recibidas. Uno de los ataques más duros fue el protagonizado por el presentador Jorge Javier Vázquez, que aseguró que algunos exconcursantes le contaron que conocían cierta información con antelación: «Desde el principio se sabe quién gana, cuántas semanas va a estar cada uno y a quién ayudan con los platos», comentó. El actor Jesús Castro calificaba como «nula» su experiencia en otra de las críticas oídas ultimamente contra el espacio televisivo.

Pues bien, la actriz Paz Vega ha querido compartir su experiencia tras el paso por el programa y esta difiere mucho de las anteriormente citadas. «Yo entré sin expectativas. Ahí no te hacen un contrato diciéndote los capítulos en los que vas a estar. Tú vas y si la cagas, te echan. Si eres incapaz de hacer un huevo frito, te echan y se ha visto«, ha declarado en una entrevista concedida a Ecoteuve.

«El nivel de intensidad es muy fuerte porque no quieres hacerlo mal y quedar mal. Quieres llegar a algo y te lo tomas en serio», ha defendido la Vega, que ya tiene un nuevo proyecto en su participación en el programa Mask Singer tras ganar la primera edición.

En su opinión, «si eso estuviera pactado, ni yo me hubiese llevado los berrinches que me he llevado y los ataques de ansiedad que he tenido. Para nada», ha zanjado.

La actriz ha calificado su experiencia de «intensa», aunque también «muy divertida», ya que hubo reencuentros con amigos en el programa. «Fue durísimo. Yo llegaba a casa llorando. Si eso está pactado, que venga Dios y lo vea... Yo estudiaba, cocinaba como una burra y le daba a mi familia todas las porquerías que experimentaba», ha concluido.