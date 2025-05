Melody revoluciona Eurovisión: así están las apuestas

P. Álvarez Gijón Sábado, 17 de mayo 2025, 11:43 | Actualizado 12:08h. Comenta Compartir

La actuación de Melody en la primera semifinal de Eurovisión ha cambiado mucho la apreciación que tenían los eurofans de la propuesta española. 'Esa diva' no partía, ni mucho menos, como favorita, pero las tablas de la cantante encima del escenario han dado un vuelco en las casas de apuestas —uno de los grandes indicadores sobre quién puede ganar el Festival de la Canción—. Entonces, ¿hay probabilidades de que España gane por fin el ansiado micrófono de cristal?

Para comenzar a analizar la situación actual hay que saber desde qué punto se partía. Tras conocerse las canciones candidatas a Eurovisión, 'Esa diva' estaba en el puesto 28 en las casas de apuestas. Es decir, la décima por la cola contando a los países que quedaron fuera de la gran final; eliminada, según las apuestas, si no fuese uno de los países que conforman el 'big five'. Con Eurovisión ya iniciado, la española se situaba en penúltimo lugar, sin embargo, su actuación en la primera semifinal ha conquistado el corazón de los eurofans y así lo demuestra el giro en las cotizaciones. No obstante, parece que no será suficiente para alzarse con el micrófono de cristal, aunque ha logrado escalar un puñado de posiciones hasta situarse en 14º lugar.

Melody lo ha dado todo en el escenario de St. Jakobshalle de Basilea (Suiza) y el culmen llegará esta noche. Será la sexta en actuar, algo que a priori no beneficia a los intereses patrios, aunque la cantante de 'El baile del gorila' no se achantará.

La gran favorita en Eurovisión 2025 sigue siendo 'Bara bada bastu', la propuesta de Suecia. El grupo KAJ tiene el 42% de posibilidades de ganar el Festival de la Canción. Si los números de las casas de apuestas aciertan, el segundo puesto sería para Australia, seguida de Francia y Países Bajos.

¿A qué hora es Eurovisión?

Pero todo está por decir en la gran final de Eurovisión, que se podrá seguir este sábado en directo en EL COMERCIO y en La 1 de Televisión Española desde las 21 horas, en la que las miradas también estarán puestas en la candidatura de Israel y la participación de la representante española, Melody, que desde su debut en el escenario de Basilea ha ido ganando adeptos hasta colocarse en la mitad de la clasificación.

