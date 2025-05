Orden de actuaciones en Eurovisión 2025

P. Álvarez Gijón Sábado, 17 de mayo 2025, 12:08 Comenta Compartir

Melody no parecía demasiado contenta cuando sacó la bola que situaba su actuación en la primera mitad de Eurovisión y posiblemente tampoco lo esté con la posición en la que cantará 'Esa diva'. La española cantará la sexta, un puesto nada afortunado. Hay que remontarse hasta 1957 para dar con un ganador de Eurovisión que cantase en el mismo lugar. Países Bajos se llevó el festival ese año y quién sabe si nuestra candidata podrá hacer lo propio esta vez. Lo cierto es que la cantante está subiendo como la espuma en las apuestas de Eurovisión. Antes se incluso estrenará el otro español que actuará en Basilea este 17 de mayo: Kyle Alessandro abrirá la 69ª edición del Festival de Eurovisión.

El candidato de Noruega protagonizó un gracioso momento con Melody al preguntarle con un perfecto acento andaluz por qué le hablaba en inglés. «Si soy de Fuengirola, medio boquerón», bromeó.

Cómo votar en Eurovisión

Además de los votos de los jurados profesionales, el público de los países participantes, podrá hacerlo a través de la app oficial del festival, de llamadas telefónicas, de SMS y de la web www.esc.vote. A través de esta última modalidad, podrán votar hasta 20 veces por su país favorito. Las votaciones empezarán cuando acabe la primera canción y estarán abiertas hasta aproximadamente 40 minutos después de la presentación de la última canción.

Los países que no participan en Eurovisión ('Rest Of The World') pueden emitir sus votos a partir de las 00.00 horas del 17 de mayo y contabilizan como si fuesen un solo país. Para estos, la forma de votación es través de la app oficial de Eurovisión o en la web www.esc.vote. Estos países no participantes podrán volver a votar durante la gala. Las votaciones se abrirán de nuevo justo antes de la primera actuación y unos 40 minutos después de haber presentado la última canción.

Temas

Eurovisión