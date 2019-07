Mila Ximénez, decidida a dejar 'Sálvame' Mila Ximénez se derrumba en 'Sálvame'. / Telecinco La periodista parece haber llegado al límite de sus fuerzas en televisión CARLA COALLA Martes, 2 julio 2019, 21:00

Atónito ha dejado al mismísimo Jorge Javier Vázquez esta tarde al asegurar que estaba decidida a dejar el mundo televisivo al que ha dedicado los últimos años de su etapa profesional: «Necesito irme ya», ha dicho entre lágrimas y totalmente derrumbada en el plató de 'Sálvame'. «Es cansancio, broncas, follones, irme a casa mal...y ya no doy de mí», aseguraba Mila Ximénez después de los últimos acontecimientos.

Y es que la periodista ha hecho frente en los últimos días a cuestiones que no le han resultado nada agradables, entre ellas, la polémica en la que se ha visto envuelta como consecuencia de la boda de su compañera Belén Esteban. De hecho, la periodista y la colaboradora protagonizaron un encontronazo ayer mismo porque a Belén no le había gustado que Mila dijese que le habían molestado los fotógrafos, aunque más tarde ambas matizaron que a ella siempre le incomodaba que le hicieran fotos.

Un vídeo que ha podido ver Mila Ximénez ha sido el que ha hecho que se diera cuenta de que siempre estaba involucrada en muchas broncas porque entraba al trapo, una serie de circunstancias que están pasándole factura: «No me cuido nada, tengo un tremendo cansancio, no me compensa y necesito irme ya». Eso sí, por suerte, pasada la tensión, se ha reencontrado con Belén Esteban y ambas se han fundido en un abrazo: «Hay cosas más importantes, no te voy a decir nada que te veo mal y me preocupa más cómo te sientes que lo que te ha pasado».