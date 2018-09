'Operación Triunfo 2018': los nuevos triunfitos

TVE estrena 'Operación Triunfo 2018' con un montón de novedades tras el éxito cosechado con la nueva generación de triunfitos que llenan escenarios de aquí y allá y la mayoría ya ha sacado single. ¿Les perseguirán las comparaciones durante toda su estancia en la academia? La primera similitud entre la anterior edición y la presente es la edad de sus participantes: este año oscilan entre los 18 y 26 años. Otra semejanza, aunque por parte de los espectadores, ha sido la de «investigación» que han soportado estos «anónimos».

Más allá de las habituales bromas sobre algunos de los nuevos concursantes («¿El nuevo Cepeda?»), hay un nombre que ha destacado y no precisamente de manera positiva: el del catalán Luis Mas (19), procedente del municipio El Masnou (Barcelona). Desde que se dio a conocer su identidad, muchos usuarios se apresuraron a rescatar algunas fotografías de su pasado, anteriormente disponibles en su –ya con candado– cuenta de Instagram. En una de ellas, salía con el Rey Emérito, Juan Carlos de Borbón. Algunos internautas se apresuraron a tacharle de «facha» o «pijo» a tenor de su vestimenta e imágenes con la bandera española.

Más allá de la polémica –se llegaron a difundir fotografías que no eran de Luis Mas–, el joven, además de cantante, se define a sí mismo como actor y marinero en su página web oficial. En ella está disponible el último videoclip que el concursante protagonizó con la canción «Déjate llevar».

Este año no parece que haya una Amaia –que se paseó por 'El Número 1' de Antena 3 y 'Cántame una canción' de Telecinco antes de cumplir la mayoría de edad–, pero algunos de los participantes ya dieron de qué hablar en algún medio de comunicación. Corría 2016 cuando el portal de información musical «The Line of Best Fit» publicó una entrevista a la madrileña María Villar (26) en calidad de guitarrista y vocalista de la banda neoyorquina «Brainfreeze». Y es que Villar, al parecer, habría vivido en la Gran Manzana con motivo de sus estudios. La concursante es conocida por su estilo «indie» así como por su relación con la banda «Hinds». He aquí uno de sus temas.

Este mismo viernes, el actor Brays Efe («Paquita Salas») publicó un «tweet» en el que contaba que María Villar era su amiga: «Celebramos juntos su cumple entre Brooklyn y Manhattan, borrachas en el Ninth Avenue Saloon. Me dijo al oído hace un par de meses que se iba a presentar al casting, le dije que iba a entrar. Tachán». Otro candidato, Damian Frost, fue incluso protagonista de un reportaje de ABC como popular cantante callejero en la capital madrileña.

Villar no es la única aspirante a «Operación Triunfo 2018» que previamente haya formando parte de una banda. Miki Núñez (22), de Tarrasa (Barcelona), es el vocalista de grupo Dalton Bang, compuesto íntegramente por hombres. De hecho, el grupo –que hace versiones de míticas canciones– ha estado de gira durante todo el verano principalmente en Cataluña. En su Twitter, el cantante publicó en mayo su versión de la canción «Belerofón» (Taburete), con la que se presentó al concurso. En el vídeo el joven vestía una camiseta de la que podría ser uno de sus grupos de música favoritos, Muse.

Pero si hay un nombre de los 18 que ha sonado con fuerza es el de la navarra Natalia Lacunza (22), también conocida por su nombre artístico Eilan Bay. Se define a sí misma como «pesada, intensita pero maja» en su perfil de Instagram –ya privado– y según su Twitter, envió su candidatura a «OT» con una versión muy personal de la canción «Addicted to you» (Avicci), que le reportó un pase directo –evitar la cola básicamente– en los «casting» presenciales.