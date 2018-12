Miki se queda a las puertas 'OT 2018' ya tiene a sus cinco finalistas. Así ha sido la gala 12 Sabela, Miki, Julia y Alba Reche han hecho grandes actuaciones. / E.C. Natalia, Famous, Alba Reche, Julia y Sabela han sido los elegidos para vivir la gran final CARLA COALLA Jueves, 13 diciembre 2018, 01:18

Una noche complicada, la que hemos vivido en la gala 12 de 'OT 2018', pues Alba Reche, Miki, Sabela o Julia tendrían que decir adiós. Junto a los ya finalistas, Famous y Natalia, han interpretado el tema 'Humans', de The Killers, con el que han encandilado el público.

La actuación de Alba

Alba Reche ha protagonizado la primera de las actuaciones de la noche. La artista no ha decepcionado con 'She used to be mine', de Sara Bareilles, logrando emocionar tanto al público como durante el pase de micros hiciera con Noemí, el resto de profesores, incluso con sus propios compañeros: «He visto a esa chica del casting y no tiene nada que ver», le decía la directora, visiblemente emocionada. La joven ha recibido la visita de su hermana, Marina, de la que Roberto Leal se ha encargado de desvelar a la audiencia que también se presentó a las pruebas de Operación Triunfo.

La actuación de Miki

Miki se ha enfrentado a una semana nada fácil, ya que estuvo unos dias sufriendo por la actuación de la semana anterior. Además, ha tendido a compararse con sus compañeros, sintiéndose inferior a los demás. Por suerte, ha protagonizado una de sus mejores actuaciones en 'OT 2018' ('Some nights' de Fun), reforzada por los ánimos que le ha transmitido su madre: «Pase lo que pase lo estás haciendo genial». También Jo le ha dedicado unas palabras de ánimo: «Tú lo has conseguido, haces que la gente vibre».

La actuación de Sabela

Sabela ha elegido un tema en gallego que le traía grandes recuerdos, pues su madre le regaló la cinta cuando era más joven y siempre se ponía la canción y se imaginaba cantando en un gran escenario. En la gala 12 ha podido cumpir su sueño, pues ha actuado con un equipo de músicos tocando en directo, entre los que se encontraba su propio director musical, Manu Guix. Sabela ha cantado 'Negro Caravel', de Rosa Cedrón y Cristina Pato, ganándose los piropos de Joe: «Antes pensaba que habías tenido mucha suerte de cantar con estos músicos en directo. Ahora pienso que la suerte la han tenido ellos de estar sobre el escenario contigo».

La actuación de Julia

Julia ha sido otra de las que ha revolucionado la gala 12 de 'OT 2018' al enfrentarse al tema 'Ya lo sabes', de Marta Soto. La joven se ha subido al escenario con su guitarra, dando toda una lección de música y clase, con la que el propio jurado le ha augurado un prometedor futuro: «Solo tienes que pulir ese miedo». Julia ha recibido la visita de su madre, a la que llevaba tres meses sin ver: «La he echado mucho de menos», le confesaba a Roberto Leal.

Después de que los cuatro candidatos a finalistas de 'OT 2018' hayan actuado, el jurado se ha retirado a deliberar, tras lo que han elegido que sea Alba Reche la tercera finalista. Así, despreocupada, se ha enfrentado a su actuación grupal, junto a Natalia y Julia: 'Este amor ya no se toca', de Yuri. Una canción que ha sido la 'culpable' del tripico que esta semana ha revolucionado las redes sociales.

Luego les ha tocado actuar a Natalia y Famous que, a pesar de que ya eran finalistas, han hecho dos actuaciones impecables, como viene siendo costumbre en ellos: «A mí el hecho de ser finalista no me condiciona, estoy nerviosa igual», ha confesado Natalia. Ellos han interpretado 'Seven nation army', de The White Stripes, y 'Solo tú', de Carlos Rivera, respectivamente.

Ha sido el público, finalmente, el que ha decidido que fueran Sabela y Julia las que ocuparan las cuarta y quinta plazas de finalistas, teniendo Miki que abandonar la Academia de Operación Triunfo.

La gala número 12 ha contado con la visita de Laura Pausini y Biagio Antonacci y ex-concursante de 'OT 2017', Ana Guerra.