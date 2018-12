Marta, expulsada OT 2018: El 'sabelazo' revoluciona las redes sociales Sabela, en plena actuación de la gala 11 de 'OT 2018'. / Instagram de Operación Triunfo La gallega y Marta se han disputado la permanencia en el concurso de talentos CARLA COALLA Jueves, 6 diciembre 2018, 00:56

Una noche memorable en la que ha habido de todo. Las nominadas han sido las primeras en actuar, dejando claro que alguna de ellas se iría, pero que 'OT 2018' estaba perdiendo una gran voz. Así lo ha demostrado Marta con 'One more try', el «temazo» de George Michael con el que ha pisado fuerte el escenario. Tan a la altura de unos «cuartos de final» como el «sabelazo», como lo han denominado las redes sociales. Sabela ha protagonizado uno de los números más increíbles de la gala con 'El cuarto de Tula', de Buena Vista Social Club, un tema que le ha dado para bailar, cantar, interpretar e improvisar, provocando que el propio Jo observe la gran evolución de la joven, «eres otra persona», le ha dicho. Una evolución que le ha valido la confianza del público, que la ha salvado con más del 60% de los votos, siendo Marta la expulsada de la gala 11.

Los que hoy no han luchado por quedarse en la Academia, sino por un hueco en la final, han sido Famous, Alba, Julia, Miki y Natalia. El primero se ha ganado el aplauso del público y de todos sus comapñeros con 'Problema', de Ariadna Grande. Mientras que Julia ha convencido de su derecho a estar en la final con 'Sober', de Demi Lovato. Por su parte, Miki ha vuelto a sacar su lado más simpático y divertido para darlo todo con 'Hijos de la tierra', de Nil Moliner, uno de los momentos más animados de la gala 11 de 'OT 2018'.

Muy fan de la referencia de Sabela a los bailes de Roberto Leal 😂 #OT18Gala11pic.twitter.com/eUsbK10EeG — TV Gifs (@fer_gifs) 5 de diciembre de 2018

Las últimas actuaciones de la noche las han protagonizado Natalia, con el 'Bang bang' de Nancy Sinatra; y Alba, con 'Crazy in love', de Beyoncé, dos verdaderos temazos que han puesto al público en pie y que les han valido la gran puntuación recibida por parte del jurado de 'OT 2018', que esta noche ha tenido a la cantante Ana Belén en sustitución de Ana Torroja, como ya anunciaran la semana pasada. «Gala 11 y no me dejas de sorprender», decía Manu Guix a Natalia.

El programa también ha contado con la visita de Alfred, que ha presentado su nuevo disco con uno de los temas que compusiera en la Academia de Operación Triunfo. «Me resulta muy emocionante volver a la Academia», confesaba el artista durante su visita a los concursantes de 'OT 2018'.