Pasapalabra: El 'pito' de Fran González, protagonista del programa de hoy Fran González vuelve a quedarse a las puertas del bote. / Telecinco El concursante asturiano no deja de sumar simpatizantes por su buen humor CARLA COALLA Viernes, 2 noviembre 2018, 23:37

Fran González se ha convertido en protagonista indiscutible de las tardes de Telecinco en 'Pasapalabra', y es que su pericia no solo lo ha hecho cumplir 115 programas como concursante imbatible, sino que también su simpatía le vale cada vez más seguidores. Precisamente hoy hemos vivido junto a él otro episodio en la prueba de la sopa de letras que es digno de contar. El joven ha tenido que buscar una serie de palabras entre las que se encontraba 'pito', un término que tanto a él como al resto de concursantes les ha hecho estallar en carcajadas. Y es que se unía, ni más ni menos, que a la palabra 'roja', lo que ha hecho que el momento sea bastante cómico.

A pesar de no ser el concursante más longevo de la televisión, Fran González se ha convertido en toda una estrella de 'Pasapalabra'. Sus conocimientos, así como su indudable capacidad de análisis, lo han convertido en un gran competidor, del que nadie duda que acabará haciéndose con el bote. Además de bromas como la de 'pito', también hay momentos de seriedad en el programa, como aquel en el que ha vuelto a explicar que si se llevase el bote, lo destinaría a viajar, a montar un laboratorio para investigar y crear empleo, a comprar libros y estanterías para guardar los libros «porque no es plan de dejarlos tirados por el suelo que mi madre me mata», ha comentado entre risas.

