Paz Padilla : «Yo no quiero hacer un anuncio de una escobilla de váter» Paz Padilla. / Telecinco La presentadora ha desvelado que rechazó una campaña que le pagaban muy bien CARLA COALLA Jueves, 30 mayo 2019, 20:24

Paz Padilla ha contado esta tarde en 'Sálvame' que no está dispuesta a hacer cualquier cosa por ganar dinero. La presentadora y actriz de 'La que se avecina' ha confesado que una vez rechazó una campaña publicitaria porque era de una escobilla de váter. «La escobilla iba muy bien, se encendía con un botón y limpiaba el váter autonómicamente, pero yo, Paz Padilla, no quiero hacer un anuncio de una escobilla de váter», ha sentenciado.

Los colaboradores de 'Sálvame' hablaban sobre proyectos laborales cuando Paz Padilla ha traído a colación este tema, provocando las risas de todo el plató al desvelar cómo sucedió todo: «Mi manager no paraba de insistirme porque lo pagaban muy bien, pero yo no me negué a hacerlo». Además, la presentadora ha explicado que también «se la ofrecieron a Terelu y a un montón de gente», aunque ninguno de los presentes recordaba haber visto la comentada campaña con un rostro conocido.

Ni siquiera la cuantiosa suma fue capaz de hacer cambiar de parecer a Paz Padilla, a la que desde luego no le falta el trabajo. La humorista triunfa como actriz en 'La que se avecina', la longeva serie de Telecinco que en la actualidad emite su undécima temporada, una ocupación que compagina con su trabajo como presentadora y con la tienda de ropa de reciente creación que ha montado junto a su hija.