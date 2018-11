'El Hormiguero': «Los celos nunca son buenos, es miedo», la lección de Rosalía Rosalía visita 'El Hormiguero'. / Antena 3 La aclamada cantante se sienta con Pablo Motos y da una lección de vida y clase CARLA COALLA Lunes, 5 noviembre 2018, 22:52

El nombre de Rosalía va ligado al éxito. Ella ha conseguido que desde Alejandro Sanz a Dua Lipa se rindan a su voz, ante esa forma tan única que tiene de cantar y de sentir, con un talento que le sale por los cuatro costados. No en vano, está nominada a cinco Grammys Latinos, consagrada así como todo un éxito musical. Pero no solo es música, también es elegancia, es inteligencia, es dulzura y es talante. Así lo ha demostrado al sentarse al lado de Pablo Motos en 'El Hormiguero', al que ha dado más de una lección de vida con sus mensajes, cargados de sentido: «Lo masculino se relaciona muy diferente a lo femenino, pero no entendido como hombre y mujer, es más complicado, hay mucho trabajo detrás de esta reflexión«.

Rosalía también ha desgranado sus propias canciones, como 'Pienso en tu mirá', uno de sus éxitos más aplaudidos, que habla de los celos: «Yo creo que, como la inteligencia emocional, es algo que cada vez se enseña más en las escuelas, y que se tendría que enseñar más. Los celos nunca son buenos, es miedo«. La artista también ha reconocido que a ella la han »querido mal«, y que él está »en los agradecimientos del disco, por todo lo que le ha dado«. Pero la lección que ha dado Rosalía, sin duda, ha sido de humildad, al decirle a Pablo Motos, cuando él le preguntaba que cómo se identificaba, de todo lo que habían dicho de ella y la cantante dejaba claro que «yo soy Rosalía, y ya está».

Rosalía no ha querido irse de 'El Hormiguero' tampoco sin dejar una muestra de su voz, algo que ha terminado de conquistar a Pablo Motos: «Tienes una energía muy bonita».