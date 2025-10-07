Gala 3 de 'Operación Triunfo 2025': una dura expulsión y dos justos nominados

Sara Pérez Gijón Martes, 7 de octubre 2025, 12:32 Comenta Compartir

Anoche, los focos del plató se encendieron para recibir la tercera gala de 'Operación Triunfo 2025'. Con Iván Rojo ya fuera de la edición tras convertirse en el primer expulsado, la noche comenzó con gran expectación: Max y Salma de Diego se jugaban la permanencia en la academia con una incertidumbre que se mantuvo hasta el último minuto. Ambos estuvieron muy igualados durante toda la semana —el marcador apenas se movía entre un 52% y un 42%—, haciendo de esta una de las votaciones más ajustadas de lo que llevamos de programa.

CANCIONES GALA 2 Canción grupal: 'Sarà perché ti amo', de Ricchi e Poveri

Salma de Diego (nominada): 'Lo saben mis zapatos', de Pablo López

Max (nominado): 'Tu refugio', de Pablo Alborán

Tinho y Crespo: 'El único', de Ca7riel y Paco Amoroso

Claudia Arenas y Olivia: 'Messy', de Lola Young

Guille Toledano y Judit: 'Don't Leave Me This Way', de Thelma Houston

Laura Muñoz y Carlos: 'Noche en vela', de Guaraná

María Cruz, Lucía Casani y Cristina: 'Training Season', de Dua Lipa

Guillo y Téyou: 'Vamos a olvidar', de La Casa Azul y Soleá Morente

La velada arrancó con la canción grupal 'Sarà perché ti amo', de Ricchi e Poveri, en su versión española, que puso al público a bailar desde el primer minuto. La energía irradiada puso al público a bailar y llenó de alegría el plató con un arranque de gala que supo estar a la altura.

Después llegó el turno de los nominados: Salma de Diego fue la primera en subirse al escenario para defender 'Lo saben mis zapatos', de Pablo López, con una interpretación íntima y cargada de emoción. La concursante supo dar absolutamente todo en la que sería su última actuación, firmando una de las interpretaciones más memorables de la noche y marchándose con la cabeza bien alta. Max, por su parte, llevó el tema 'Tu refugio' de Pablo Alborán a su terreno más teatral: apareció en escena con una maleta y recitó un poema de cosecha propia antes de comenzar a cantar. Aunque la propuesta fue original y muy personal, mostrando el camino que quería seguir como artista, no terminó de convencer al jurado, que le pidió centrarse más en la parte vocal. Finalmente, el público decidió salvarlo con un 52% de los votos, lo que supuso la expulsión de Salma, que se despidió entre lágrimas y una gran ovación del público.

A continuación, Tinho y Crespo subieron al escenario con 'El único', de Ca7riel y Paco Amoroso. Su actuación, arriesgada y muy fuera de su zona de confort, se convirtió en uno de los momentos más destacados de la noche gracias a su energía y una actitud impecable. Aun así, mientras Crespo consiguió cruzar la pasarela, Tinho fue nominado por el jurado, en una decisión que no pareció convencer ni a los profesores (que acabaron dándole un salvavidas) ni a los espectadores.

El siguiente dúo, formado por Claudia Arenas y Olivia, interpretó 'Messy', el famoso tema viral de Lola Young, en una actuación correcta pero algo plana. Ambas mostraron una evolución notable respecto a las primeras galas, y el jurado quiso subrayar esa progresión para justificar su permanencia en el concurso. Siguiendo con Guille Toledano y Judit, llegaron para aportar un soplo de energía electrizante con 'Don't leave me this way', de Thelma Houston, en un número ochentero, potente y cargado de fuerza vocal. El jurado se deshizo en halagos hacia Judit, especialmente Leire Martínez, que destacó su garra y la conexión que logró con el público que no había sido tan notable en sus anteriores actuaciones.

Laura Muñoz y Carlos no tuvieron la misma suerte. Su 'Noche en vela', de Guaraná, terminó convirtiéndose en un auténtico 'pastelito envenenado' como le gusta decir a la directora de la academia. Lo que podía haber sido una oportunidad para lucirse acabó en nominación conjunta debido a la falta de conexión y emoción. El jurado también señaló la actitud negativa con la que ambos afrontaron la semana, algo que se reflejó en el resultado final. Dando paso al trío formado por María Cruz, Lucía Casani y Cristina defendieron 'Training season', de Dua Lipa, en una de las actuaciones más exigentes a nivel coreográfico de la noche. A pesar de sus diferencias vocales y de estilo, las tres consiguieron mantener la energía y el ritmo, demostrando profesionalidad y entrega.

Para cerrar la gala, Guillo y Téyou se lucieron con 'Vamos a olvidar', de La Casa Azul y Soleá Morente, en una interpretación que rozó la magia. Ambos exploraron registros nuevos y emocionaron incluso a Guille Milkyway, autor del tema original, que reaccionó en directo alabando su versión. Sin duda, el broche de oro de la noche.

La favorita y los nominados de la semana

La gran triunfadora de la noche fue Lucía Casani, que se coronó como favorita del público con un 33% de los votos, una cifra altísima teniendo en cuenta que aún contamos con 15 concursantes participando. La triunfita celebró emocionada su reconocimiento, compartiendo el podio con Téyou y Crespo, que completaron el top 3 favoritos de la semana.

En el otro extremo, el jurado propuso a Laura Muñoz, Carlos, Crespo y Tinho como nominados de la semana. Tras las valoraciones, los profesores, con Noemí Galera como portavoz, decidieron salvar a Tinho por su actitud positiva y su enorme progreso durante la semana, mientras que sus compañeros rescataron a Max, recién salvado de la expulsión. Así, los nominados definitivos de esta semana son Carlos y Laura, que se jugarán la permanencia en la próxima gala.

Con la marcha de Salma, la competición se endurece y la presión dentro de la Academia aumenta. Cada semana exige más esfuerzo, más control vocal y más entrega sobre el escenario. Los concursantes tendrán que demostrar que merecen seguir, semana a semana, dentro del programa. Ahora, el turno vuelve a ser del público: tú decides quién debe continuar en la academia y quién será el próximo en despedirse. Las votaciones ya están abiertas a través de la app de Operación Triunfo. El desenlace, como siempre, lo conoceremos el próximo lunes en la Gala 4. Y tú, ¿a quién vas a salvar esta semana?

