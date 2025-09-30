Gala 2 de 'Operación Triunfo 2025': el primer expulsado y dos nominados tras los tríos

Sara Pérez Gijón Martes, 30 de septiembre 2025, 12:26 Comenta Compartir

Tras la euforia de su debut el pasado lunes, el plató de 'Operación Triunfo' volvió a encender sus focos para recibir la Gala 2, una cita en la que los dieciséis concursantes se expusieron ante el jurado y el público con un repertorio variado y con diferentes exigencias. Tras los nervios de la semana anterior, el segundo programa de la temporada llegó con la presión añadida de la primera expulsión: Claudia Arenas vs Iván Rojo, los nominados de la noche.

CANCIONES GALA 2 Canción grupal: 'It's a Sin', de Pets Shop Boys

Claudia Arenas (nominada): 'El sitio de mi recreo', de Antonio Vega

Iván Rojo (nominado): 'It's My Life', de Bon Jovi

Cristina y Téyou: 'Dance Crip', de Trueno

Tinho y Guille Toledano: 'La Salvación', de Arde Bogotá

Olivia, Salma de Diego y Laura Muñoz: 'If You Could Read My Mind', de Gordon Lightfoot

Lucia Casani y Judit: 'En cambio no', de Laura Pausini

Crespo y María Cruz: 'Clavaíto', de Abraham Mateo y Chanel

Guillo Rist, Carlos y Max: 'Bye Bye Bye', de NSYNC

El talent show arrancó con todos los concursantes interpretando la grupal 'It's a Sin', el clásico de los Pet Shop Boys que abrió la gala con fuerza y energía. A partir de ahí, la noche avanzó entre dúos, tríos y actuaciones en solitario que reflejaron la diversidad musical del programa, empezando con la actuación de los nominados.

Claudia Arenas tenía claro desde el inicio que quería tocar el piano en el escenario de 'OT' y, consciente de que podía ser su última vez, cumplió su deseo. Su interpretación de 'El sitio de mi recreo', íntima y delicada, emocionó al público con una canción donde solo existían ella y el piano como protagonistas. Iván Rojo, en cambio, apostó por sacar su lado más rockero con 'It's My Life', de Bon Jovi, y firmó su mejor pase de la semana con diferencia, mostrando energía, actitud y conexión con el público. Pero no fue suficiente: la audiencia decidió y Claudia fue salvada con un contundente 84% de los votos, convirtiendo a Iván en el primer expulsado de la edición. La despedida estuvo marcada por la emoción, con todos sus compañeros formando un pasillo para darle ánimos antes de abandonar la academia.

Con los nervios de los nominados atrás, Cristina y Téyou revolucionaron el escenario con su 'Dance Crip', de Trueno. La mezcla de la veterana y la benjamina de la edición resultó es una combinación explosiva: desbordaron actitud, flow y autenticidad. Después, les siguieron el dúo de Tinho y Guille Toledano con 'La Salvación', de Arde Bogotá. Fue uno de los grandes momentos de la noche, con una actuación potente y una interpretación que puso la piel de gallina a más de uno, aunque destacó especialmente Tinho frente a un Guille más contenido. Incluso la propia banda se hizo eco de la actuación, mandando un mensaje de ánimo a través de sus redes sociales.

Enfrentarse a “La Salvación” es un reto. Bien hecho Guille Toledano, Tinho y @OT_Oficial . Gracias por cantar un tema esencial para nosotros ✨



Por cierto, Antonio lleva disociado toda la semana jaja — ARDE BOGOTÁ (@arde_bogota) September 29, 2025

El debut de los tríos fue, sin duda, lo más comentado de la gala. El primer trío femenino de la edición, formado por Olivia, Salma y Laura, conquistó al público y se llevó aplausos y comparaciones con las míticas Donna and the Dynamos de 'Mamma Mia' con 'If You Could Read My Mind'. Sin embargo, la diferencia de nivel se notó y, como ya se veía en los ensayos, Salma quedó un paso por detrás de sus compañeras y terminó siendo una de las nominadas de la semana. Por su parte Olivia fue, sin duda, la que más brilló durante la actuación por sus tablas sobre el escenario, siendo completamente magnética.

La Niña, La Pinta y La Santa María #OTGala2 pic.twitter.com/pVUTrubm9y — CRESPOLIVIA 🫒🧶 #OT2025 (@triunfitos2025) September 29, 2025

La emoción regresó con Lucía Casani y Judit, que dejaron a los espectadores boquiabiertos con 'En cambio no', de Laura Pausini, una balada que permitió a ambas desplegar sus voces y fue celebrada con elogios por parte del jurado.

La recta final trajo dos actuaciones muy comentadas. Con 'Clavaíto', de Abraham Mateo y Chanel, Crespo y María Cruz se enfrentaron al verdadero reto de la semana: a pesar del enorme esfuerzo de Crespo por sacar adelante la coreografía —con la ayuda constante de María, que asumió un rol casi de profesora de baile—, la actuación no terminó de convencer al jurado y ambos fueron nominados, aunque gran parte del público consideró que María no merecía estar en esa lista.

me jode bastante que a Maria Cruz poco más y le falta hacer el pino mientras canta, se ha tirado toda la semana arrastrando de él para que salga, y el que se ha llevado aplausos por hacer tres pasos bien es él #OTGala2 — 🐈 (@Sisisisimba23) September 29, 2025

El cierre corrió a cargo del trío formado por Guillo, Carlos y Max con 'Bye Bye Bye', de NSYNC. Con un número fresco, divertido y muy coreografiado, la 'boy band' levantó al público con una actuación memorable, aunque dejó una sensación agridulce: Max, que estuvo enfermo durante la semana, se convirtió en el eslabón más débil y acabó siendo propuesto para la nominación. Lo paradójico es que el jurado le dio una valoración positiva, destacando su esfuerzo y predisposición, pero justificó su nominación diciendo que la canción estaba «fuera de su zona de confort».

El favorito y nominados de la semana

El público votó como cada semana por su concursante favorita y esta semana le tocó el turno a Guille Toledano, que arrasó con un 25% de los votos. Le acompañaron en el top 3 Olivia y Téyou, dos nombres que empiezan a consolidarse entre los favoritos de la audiencia.

En el lado opuesto, los nominados propuestos por el jurado para abandonar la academia fueron Salma, Max, Crespo y María Cruz. Los profesores, liderados por Noemí Galera, decidieron salvar a Crespo por su esfuerzo y la evolución mostrada pese a haber estado enfermo. Sus compañeros, en cambio, rescataron a María Cruz, dejando como nominados definitivos a Salma y Max, que se jugarán su permanencia en la próxima gala.

La segunda gala nos confirma que esta edición pisa fuerte con unas actuaciones que ponen en evidencia tanto las fortalezas como las debilidades de los concursantes. Ahora es el público quien tiene la última palabra. Tú decides quién merece seguir creciendo dentro de la academia y quién debe convertirse en el siguiente expulsado de la edición. Podrás votar tanto a tu concursante favorito como al que quieres salvar a través de la app de 'Operación Triunfo'. El desenlace lo conoceremos en la Gala 3 el próximo lunes. Y tú, ¿a quién vas a salvar esta semana?

