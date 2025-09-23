Gala 1 de 'Operación Triunfo 2025': talento, nervios y primeros nominados

Sara Pérez Gijón Martes, 23 de septiembre 2025, 11:45 | Actualizado 12:11h. Comenta Compartir

Anoche, el plató de 'Operación Triunfo' levantó su telón y dio la bienvenida a una nueva generación de voces dispuestas a conquistar al público. Después de una semana intensa de ensayos, los artistas se midieron ante el jurado y los espectadores en una Gala 1 con un repertorio variado, que combinó baladas, pop actual y temas inolvidables para los más nostálgicos. Fue una noche de estrenos pero también de nervios, donde empezaron a definirse los favoritos y los primeros nominados de la edición.

El programa arrancó con todos los concursantes sobre el escenario interpretando 'Yo quiero bailar', el clásico del verano de las icónicas Sonia y Selena. La ovación fue inmediata, aunque recordando las palabras de Manu Guix, una buena grupal es señal de una buena gala. Y lo cierto es que, tras los fallos técnicos y de sonido en esta primera actuación, la predicción no tardó en cumplirse.

Si la grupal marca la gala… Vamos cojonudos 🤣



#OTGala1 pic.twitter.com/B8jvmsA8yr — Borre ⚡ (@Borrethunders) September 22, 2025

La primera en subir al escenario fue la pareja formada por Claudia Arenas y Judit con 'Carita triste', de Ana Mena y Emilia Mernes. La dificultad del tema y los nervios que conlleva una primera gala acabaron pasándoles factura, algo que se reflejó en la valoración del jurado y que desembocó en una nominación conjunta. A continuación, Salma de Diego y Max Navarro defendieron 'We don't talk anymore', de Charlie Puth y Selena Gómez. Si bien la canción pedía complicidad, Max se mostró muy desconectado a nivel interpretativo, algo que el jurado señaló con acierto y que, como espectador, llegaba a generar cierta tensión e incluso malestar al presentir que sería uno de los cuatro nominados, como finalmente sucedió.

CANCIONES GALA 1 Canción grupal: 'Yo quiero bailar', de Sonia y Selena

Claudia Arenas y Judit: 'Carita Triste', de Ana Mena y Emilia Mernes

Salma de Diego y Max Navarro: 'We Don't Talk Anymore', de Charlie Puth y Selena Gómez

Crespo y Guille Toledano: 'Mariposas', de Marc Seguí y Pablo Alborán

Olivia e Iván Rojo: 'I Like The Way You Kiss Me', de Artemas

Lucía Casani y Carlos: 'La danza de las libélulas', de Manuel García y Mon Laferte

Téyou y María Cruz: 'Canijo', de Judeline

Laura y Tinho: 'Against All Odds (Take a Look at Me Now)' de Phil Collins

Guillo Rist y Cristina Sánchez: 'APT', de ROSÉ y Bruno Mars

Pero no todo fue tan malo como puede parecer: Crespo y Guille Toledano tomaron el relevo con 'Mariposas', de Marc Seguí y Pablo Alborán, y lograron hacer sentir al público esas 'mariposas en el ombligo' con una interpretación cargada de química y emoción. Tanto fue así que Guille acabó entrando en el top 3 de favoritos de la semana.

Después, Olivia e Iván Rojo afrontaron el viralísimo 'I like the way you kiss me', de Artemas. El potencial interpretativo de Olivia brilló sobre el escenario, aunque esa misma fuerza opacó a su compañero, que terminó nominado y obligado a jugarse la permanencia en la academia.

Con 'La danza de las libélulas', de Manuel García y Mon Laferte, Lucía Casani y Carlos ofrecieron una actuación dulce y correcta, que arrancó más de una sonrisa entre el público. Muy distinta fue la propuesta de Téyou y María Cruz con 'Canijo', de Judeline, sin duda uno de los platos fuertes al presentar una puesta en escena con gran coreografía, bailarines y poderío que se convirtió en uno de los números más potentes de la noche y de los más comentados.

Olivia e Iván Rojo Interpretaron el tema 'I Like The Way You Kiss Me' Operación Triunfo Lucía Casani y Carlos Defendieron su dúo con 'La danza de las libélulas' Operación Triunfo Téyou y María Cruz Se subieron al escenario para interpretar 'Canijo' Operación Triunfo Laura Muñoz y Tinho Con su canción 'Against All Odds (Take a Look at Me Now)' Operación Triunfo Guillo Rist y Cristina Sánchez Pusieron el broche final a la gala con su icónico 'APT' Operación Triunfo 1 /

El tramo final llegó con Laura Muñoz y Tinho, que asumieron el reto de 'Against all odds (Take a Look at Me Now)', de Phil Collins. Con voces muy potentes que dejaron a más de uno boquiabierto, ambos hicieron justicia al clásico y protagonizaron uno de los momentazos de la noche, tal y como el propio Tinho definió entre risas como parte del 'team gritonas'. Y para cerrar, como no podía ser de otro modo, Guillo Rist y Cristina Sánchez se encargaron de 'APT', de ROSÉ y Bruno Mars. Su número fue espectacular, redondo tanto en lo vocal como en la puesta en escena, lo que lo convirtió en un auténtico broche de oro y un número casi de final más que de una simple Gala 1.

La favorita y nominados de la semana

La primera votación del público dejó como favorita de la semana a Cristina Sánchez, que se impuso con un 18% de los votos y aseguró su permanencia en la academia una semana más. Junto a ella, completaron el top 3 de favoritos Guille Toledano y Judith, que también recibieron un fuerte respaldo de la audiencia.

En el lado opuesto, los cuatro concursantes nominados por el jurado fueron Claudia Arenas, Judith, Max e Iván Rojo. La tensión se resolvió con las habituales salvaciones: Judith fue rescatada por los profesores, liderados por Noemí Galera, mientras que los compañeros decidieron salvar a Max. De este modo, Claudia e Iván se convirtieron en los dos primeros nominados OT 2025, que se jugarán la permanencia en la academia el próximo lunes, 29 de septiembre.

Con todo ello, el primer examen para la nueva generación de triunfitos dejó claro que la edición arranca con un nivel muy alto, diverso y con personalidades marcadas. Ahora es el público quien tiene la última palabra. Tú decides quién merece seguir creciendo dentro de la academia y quién debe convertirse en el primer expulsado de la edición. Podrás votar tanto a tu concursante favorito como al que quieres salvar a través de la app de 'Operación Triunfo'. El desenlace lo conoceremos en la Gala 2 que promete más emociones y sorpresas. Y tú, ¿a quién vas a salvar esta semana?

Temas

Operación triunfo