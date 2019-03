El 'plantón' de Terelu y Carmen Borrego al novio de su madre Edmundo y María Teresa siguen juntos y felices. / Mediaset Ni María Teresa Campos ni sus hijas asisten a la presentación de la colección de moda de Edmundo Arrocet CARLA COALLA Jueves, 7 marzo 2019, 21:03

Si ya ha llamado la atención el hecho de que Edmundo Arrocet, novio de María Teresa Campos, presentara colección con Asraf como modelo, aún más se ha hablado del hecho de que ni su pareja ni ninguna de sus hijas, Terelu Campos y Carmen Borrego, asistieran como invitadas. De hecho, tras el acontecimiento, él si se refirió a ellas, hablando de la subasta de los muebles y de la inminente mudanza que harán él y la periodista a una casa nueva, más céntrica y no tan grande como en la que residen ahora.

Tanto Carmen Borrego como Terelu Campos han dado las pertinentes explicaciones sobre su comentada ausencia del desfile de Arrocet: «Yo no he ido porque no me enteré hasta ayer por la tarde a última hora. Creo que ha tenido una buena acogida. Además, en el desfile ha salido un vestido de novia que parece blanco, pero cuando lo ves de cerca se nota que está pintado por él», ha dicho Carmen Borrego. Rápidamente ha saltado Kiko Hernández, haciendo alusión a que a él la invitación le había llegado justo ayer. «Donde no hay no se puede rascar. Pues a lo mejor Edmundo no nos ha querido poner en este compromiso», ha respondido Terelu Campos, contundentemente.

Tal ha sido la polémica surgida a raíz de la ausencia del 'clan Campos' en el desfile de Edmundo Arrocet que la propia María Teresa ha entrado telefónicamente en 'Sálvame' para dar las pertinentes explicaciones: «Siento que todos los días tengo que justificar algo. Ayer estuve en Telecinco, pero cuando llegué a casa era tarde, estaba lloviendo y ya me dijo Edmundo que no fuera».