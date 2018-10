GH VIP: Tony y Makoke, abucheados por el público tras el cambio en las nominaciones Verdeliss se enfrenta a Tony por su nominación. / Telecinco Verdeliss le echa en cara a Tony que «cada semana cambian las cosas» CARLA COALLA Lunes, 29 octubre 2018, 09:22

«Lo teníamos asumido desde el principio», ha dicho Miriam, con respecto a que ella, Koala y Verdeliss son los nominados de esta semana en GH VIP. «Qué bien Verdeliss con ese 'zasca' que le ha dado a Tony», celebraba Sandra Barneda tras escuchar a la concursante espetarle las verdades a la cara al culpable de su nominación. Y es que al fin han descubierto los concursantes que Verdeliss no estaba nominada en un primer lugar y que fue Tony el que la cambió por Makoke, al igual que hiciera Ángel con Darek la semana pasada. Al dar sus explicaciones, por otro lado, Tony y Makoke han recibido los abucheos del público, totalmente indignados con las explicaciones que ambos han dado al respecto del cambio en las nominaciones.

«Son unos cagados, no les da la cabeza ni para hacer cuentas porque Verdeliss no había salido nominada», decía Nagore desde el plató del debate de GH VIP tras ver las reacciones de Tony y Makoke al cambio en las nominaciones. «Tony se acercó a Verdeliss, que lo vi en el 24 horas, y le dijo que él no pertenecía a ningún grupo, como ella. Entonces, ¿por qué la mete en el saco?», se preguntaba Sandra Barneda, recibiendo los aplausos de la gente que se encontraba en plató. Todos los colaboradores han coincidido en la hipocresía demostrada por Tony en estas últimas nominaciones, que junto a Makoke se ha llevado los abucheos del público.

En definitiva, el Koala, Miriam y Verdeliss son los nominados de esta semana, con lo que resulta evidente que el trío se romperá esta semana. Mañana sabremos quién se salva en primer lugar y, el jueves, quién es el expulsado. Los tres están convencidos de su próxima expulsión en GH VIP, aunque ahora es el público el que tiene la última palabra.