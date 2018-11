'Tu Cara Me Suena 7': Lolita deja en evidencia a Chenoa El último 'desencuentro' entre Lolita y Chenoa en 'Tu Cara Me Suena 7. / Antena 3 Ambas artistas han terminado la confesión con un ataque de risa CARLA COALLA Sábado, 3 noviembre 2018, 00:24

No podía ser otra. La actuación de Anabel, que esta semana se ha metido en la piel de Rafaela Carrá en 'Tu Cara Me Suena 7', ha traído cola en muchos aspectos. Entre ellos, como siempre, el tema de las puntuaciones, algo que Anabel Alonso siempre tiene presente. Todo ha empezado cuando Santiago Segura le ha dicho a la actriz que lo ha hecho tan bien que no podía darle un 4. A él se ha sumado Chenoa, que ha asegurado que se estaba pensando darle el 12. «¿Verdad que te lo he dicho?», le ha preguntado a Lolita buscando complicidad. Pero Lolita ha dejado en evidencia a Chenoa al afirmar que «a mí no me has dicho nada».

Tanto ellas como el resto del jurado, público y concursantes han estallado en carcajadas ante la divertida escena en la que Lolita ha dejado en evidencia a Chenoa. Pero no ha sido la única situación cómica del día en 'Tu Cara Me Suena 7'. El paso de Manu Sánchez y Mélodi también ha suscitado comentarios de lo más ingeniosos, como cuando el humorista andaluz ha comentado que no entendía «por qué me han vestido del de mantenimiento».

La cara más entrañable de la gala de 'Tu Cara Me Suena 7' se la han repartido María Villalón, como María Dolores Padrera, y Brays Efe, como Manzanita. Ambos han logrado emocionar a Lolita con sus actuaciones, que lejos de las risas que ha provocado al con su respuesta a Chenoa, ha logrado que todo el mundo sienta lo que ella ha puesto en palabras.

