'Viva la vida' | Toñi Moreno cuestiona el toreo a Juan José Padilla: «Ese animal está sufriendo. ¿Tú entiendes eso?» MEDIASET El torero acudió al plató de Telecinco casi totalmente recuperado de su última cogida EL COMERCIO Gijón Domingo, 22 julio 2018, 23:36

El torero Juan José Padilla ha acudido al plató de 'Viva la Vida' presentado por Toñi Moreno, casi un mes después de la terrible cornada que sufrió en Arévalo y aseguró que está prácticamente recuperado.

La presentadora de Telecinco aprovechó la presencia del diestro para hablar de la siempre recurrente polémica surgida alrededor de los toros.

Padilla ha confesado que en ocasiones ha tenido que cambiarse de acera mientras paseaba con su familia por la calle por las provocaciones y agresiones verbales que sufre a menudo. Además, el torero ha lamentado que la sociedad está cada vez más en contra de su profesión.

«Lo que buscan es provocar y que seamos los toreros los que parezcamos agresivos, cuando realmente son ellos los que demuestran las agresividades», ha afirmado. «Nos han tirado huevos, piedras, de todo», refiriéndose al comportamiento de los contrarios a la tauromaquia en las plazas.

Por su parte, Toñi Moreno ha comentado que la violencia no está justificada, aunque también ha querido dejar clara su postura: «¿No crees que el mundo del toro tiene que evolucionar, de alguna manera?». «¿No te planteas si el mundo del toro se ha quedado congelado en otro tiempo? ¿O si tenéis que evolucionar hacia otro lado?», ha concluido la presentadora.

Moreno quiso expresarle lo que sentía en estos momentos por el mundo de los toros: «Yo ya no puedo ir a ver una corrida de toros. Y tú sabes que yo tengo tradición taurina en mi familia y he ido a los toros en otro tiempo. Y de repente ha habido un momento en el que yo me he cuestionado que ese animal está sufriendo y ahora me cuesta ir a una corrida. ¿Tú entiendes eso?».

La respuesta de Padilla dejaba nítida también su pensamiento: «Yo respeto a todo aquel que, como en tu caso, no puede ver a un animal sufrir. Lo que quiero que entendáis también que esto es una cultura forjada a través de los tiempos y que se mueve un sector socioeconómico muy importante, del que vive muchísima gente».