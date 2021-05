Willy Bárcenas: «El PP y el PSOE son partidos corruptos y a mí me cabrea la corrupción» El vocalista de Taburete ha hablado en 'Planeta Calleja' de su música y de todo lo acontecido después de la reciente entrada en prisión de su madre Willy Bárcenas junto a Jesús Calleja durante el programa / Cuatro EL COMERCIO Gijón Lunes, 24 mayo 2021, 11:47

En la nueva entrega de 'Planeta Calleja', el presentador ha visitado Islandia junto al vocalista de Taburete, Guillermo Bárcenas. Caminatas por tubos volcánicos subterráneos y cuevas de hielo, un ascenso por el glaciar más grande de Europa, bañarse en un río termal a menos 14 grados o hacer trekking por paisajes nevados han sido algunas de las experiencias vividas por Willy y Jesús en el país nórdico.

Willy Bárcenas se ha sincerado durante los momentos más relajados del programa y ha charlado con Calleja sobre su música y todo lo acontecido a su familia después de la reciente entraa en prisión de su madre y del inicio del segundo juicio de su padre, Luis Bárcenas. El hijo del extesorero del PP ha dado su opinión sobre las condenas que cumplen sus padres en la cárcel y sobre la corrupción de los partidos políticos españoles.

«La corrupción en España la hacen todos. El PP y el PSOE son partidos corruptos, es una realidad. Los dos tienen escándalos día sí y día también. Es triste. Me cabrea la corrupción» acusaba el invitado de 'Planeta Calleja'. El músico aseguró desconocer lo que hacía su padre. «No sospechaba nada. Cuando salió por primera vez su nombre por la Gürtel hablé con él y me dijo que todo era mentira, me decía que esos papeles no eran de verdad«, narraba. Solo comenzó a sospechar de su padre cuando vio publicada su firma. «Cuando veo eso hago algunas preguntas. Yo no soy quién para pedirle explicaciones, pero sí me reconoció algunas cosas», desveló el cantante. «¿Cuáles?», quiso saber el presentador. Y la respuesta fue clara: «Que se ha llevado una financiación irregular en el Partido Popular, que se han cobrado sobresueldos y que tenía dinero en Suiza sin declarar en la Hacienda española».

En defensa de su madre quiso dejar claro que nunca va a reconocer que ella sea culpable, pese a haber sido condenada por «colaboradora». «Mi madre no sabía nada absolutamente nada y lo sé porque lo he hablado con ella de hijo a madre» explicó el cantante. «Mi madre le llegó a preguntar a mi padre 'Luis, ¿de verdad teníamos tanto dinero?' Mi madre no tenía ni puta idea de nada, se quedó igual de a cuadros que yo».

Willy Bárcenas no perdió la oportunidad de mostrar su rechazo a la pena que está cumpliendo su padre y que considera que es muy severa. «Creo que con cuatro años y medio que lleva en la cárcel y con todo el dinero y las propiedades requisadas ha pagado de sobra su deuda. Doce años es una condena desmesurada comparada con otros casos. La Justicia, cuando se tratan temas tan mediáticos, se deja condicionar y a veces se distorsiona», analizaba. A su vez, atacaba a los excompañeros de su padre a quienes acusa de querer hundirle la vida. «Con mi padre se puso en contacto un abogado que representaba al PP, de parte de Rajoy y de parte del ministro Fernández Díaz y le dijeron que como hablara su mujer entraría en la cárcel. Y a ti te vamos a llevar al Puerto de Santa María y te vamos a hacer la vida imposible«.

El artista ha contado cómo le ha afectado el hecho de llevar el apellido Bárcenas: «Había perdido la capacidad de empezar una vida aquí. Cuando mi apellido empieza a ser conocido para mal me trae cosas negativas a mí, desde no poder abrirme una cuenta bancaria en España, porque no me dejaban abrirla, a no poder encontrar trabajo. Tengo una vida muy acomodada hasta que llega ese momento». Por aquél entonces él saca su primer disco junto a Taburete, del que muchos dicen que «lo hemos pagado todos los españoles», algo que él niega: «Ese es uno de los ataques que a día de hoy me siguen tocando los huevos. Mi padre llevaba un año y medio en la cárcel, todas las cuentas estaban bloqueadas y sacamos el disco. No me dieron ni un euro».

El vocalista dejó claro que no guarda ninguna simpatía al partido en el que militó su padre. «Cuando dicen que somos (los de Taburete) 'peperos'… ¡si es que no le puedo tener más asco a ese partido!» aseguraba. Aunque pasa de venganzas le gustaría que hubiese alguna responsabilidad penal para quienes, según él, manejan la trama.