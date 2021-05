Paula Echevarría se sincera en 'Planeta Calleja' La actriz candasina habla sin tapujos sobre su separación de Bustamante y su relación con Miguel Torres en el programa de Jesús Calleja Paula Echevarría y Jesús Calleja durante la grabación del programa en Kenia. / Cuatro / Planeta Calleja EL COMERCIO Gijón Lunes, 17 mayo 2021, 11:41

No dejó un tema sin abordar. Paula Echevarría no eludió ningún asunto durante su participación en el progrmaa 'Planeta Calleja', que se emitió anoche en Cuatro. La candasina y su pareja, el futbolista Miguel Torres, viajaron a Kenia junto a Jesús Calleja, que consiguió que se sincerara por completo sobre aspectos de su vida como la separación de David Bustamante. ¿Fue traumático?, preguntó el presentador, a lo que la actriz, sin titubeos, respondió: «Siempre que sientes que fracasas en algo te sientes mal. Yo pensaba que me casaba para toda la vida y, claro, teníamos la niña y demás, pero siempre que hagas las cosas de forma civilizada…».

Paula Echevarría y David Bustamante anunciaron su separación en 2017 y un año después firmaron el divorcio después de varias disputas. La actriz contó cómo perdió la fe en el amor: «Me acuerdo que estaba construyéndome la casa y le dije al arquitecto que solo quería un lavabo para mí... Las mejores cosas aparecen cuando no las buscas».

Y es que Miguel Torres se cruzó en su camino. Sus inicios, relataron, no fueron fáciles: «Él vivía en Marbella y yo trabajaba y estaba con mi niña en Madrid... Nos encontramos un día, empezamos a hablar por teléfono y así estuvimos casi tres meses». Pero hoy, están «felices» y tienen un hijo en común. ¿Y sobre la boda? «No nos lo planteamos. Los dos ya pasamos por ello y le damos la importancia justa al matrimonio. Una buena convivencia es la base de una relación duradera, no el matrimonio», afirmaron.

La aventura africana no fue del todo idílica para Echevarría. En un momento de la grabación tuvieron que salir corriendo al cruzarse con un búfalo africano en medio de la sabana. Una escena que quedó como anécdota para la pareja. La experiencia de Kenia quedará siempre en el recuerdo de la actriz. Calleja confesó que Paula tenía reticencias para ir al programa, pero... «me dijo luego: '¡Cómo quería perderme yo esto!'».