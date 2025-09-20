El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El público siguió a los intérpretes de 'Cuerpos en tránsito' por distintos emplazamientos de la Laboral. J. M. Pardo

Las últimas sonrisas de un exitoso Rincones y Recovecos

El festival de artes escénicas en espacios singulares se despide con cifra récord de 3.000 espectadores

Pablo A. Marín Estrada

Pablo A. Marín Estrada

Gijón

Sábado, 20 de septiembre 2025, 21:12

Con una cifra cercana a los 3.000 espectadores bajaba el paño ayer en la Laboral una nueva edición del festival de artes escénicas en ... espacios singulares Rincones y Recovecos. Su última jornada, con programación desde primeras horas de la mañana, ha sido la de mayor afluencia de público y ello pese a la lluvia intensa que cayó especialmente durante la tarde, un imprevisto para el que la organización contaba con 'planes B' en el caso de las actividades al aire libre y que no impidió el desarrollo de ninguna de las funciones.

