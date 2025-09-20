Las últimas sonrisas de un exitoso Rincones y Recovecos

Con una cifra cercana a los 3.000 espectadores bajaba el paño ayer en la Laboral una nueva edición del festival de artes escénicas en ... espacios singulares Rincones y Recovecos. Su última jornada, con programación desde primeras horas de la mañana, ha sido la de mayor afluencia de público y ello pese a la lluvia intensa que cayó especialmente durante la tarde, un imprevisto para el que la organización contaba con 'planes B' en el caso de las actividades al aire libre y que no impidió el desarrollo de ninguna de las funciones.

Entre las más sugestivas que se pudieron ver ayer y en la tarde del viernes , la intervención coreográfica 'Cuerpos en tránsito' de Fernando Hurtado, fruto del taller que impartió el creador malagueño a una decena de alumnos y alumnas de la Escuela Superior de Arte Dramático (ESAD) y que podrá volver a verse hoy (12 y 17 horas) dentro de las Jornadas de Puertas Abiertas de Laboral Ciudad de la Cultura.

Ampliar Fernando Hurtado con sus alumnas de la ESAD en el taller de danza.

El propio coreógrafo explicaba que el taller y el espectáculo surgieron de la invitación del festival a trabajar con alumnado de ESAD el movimiento : «Un concepto fundamental para un actor, algo que va más allá de la pura expresión corporal», señalaba Hurtado. Para el bailarín, «a pesar de lo breve de este taller, hemos hecho una especie de calentamiento para ahondar en el cuerpo, la relajación, la energía y al mismo tiempo crear una pieza para intervenir en distintos espacios de la Laboral. Ha sido muy interesante trabajar con alumnos de segundo y tercer curso, ver cómo se mueven, conversar con ellos y saber cómo piensan». De los diez asistentes, –seis todas chicas– han podido intervenir en la pieza creada expresamente para la Laboral. «Es un edificio enorme y con espacios tan extraordinarios que el reto ha sido elegir un itinerario que permitiese no interrumpir la conexión con lo que estábamos haciendo», revelaba el coreógrafo sobre la acción escénica que comenzaba en la misma entrada principal al recinto para conducir a los espectadores a través del patio central hasta la portada de la iglesia y los arcos soportalados de su entorno, concluyendo a las mismas puertas del teatro donde el viernes, Hurtado y su compañía ponían en escena su trabajo 'El paraíso de los necios', para celebrar los 25 años de este proyecto artístico.

El público de Rincones y Recovecos podía disfrutar también de los distintos pases de Adrián Conde en la caravana de su microteatro para ver a 'El mago más pequeño del mundo' o de 'Lanterne. La Linterna mágica', una tienda repleta de esa misma magia donde dos vendedoras revelaban cuentos de luz y de sombra. Los más pequeños pudieron igualmente asombrarse de los 'Cuentos del Jabón' de Pompas y Pompones, 'La Selva' de Teloncillo Teatro y '¿Cuántas estrellas puedes contar' de Títeres sin Cabeza, escuchar como si fueran de hoy los 'Cuentos de Dickens' de Saltantes Teatro, adentrarse en 'El Fabuloso bosque de Esopo' de la mano de Fantastique Company, descubrir 'Pequeño azul, pequeño amarillo' de Coloradas o al 'Homo curiositatis' de Arawake o 'De dónde venimos' de Cita & L'Omb Imprebis. Y sin perder baza también pudieron divertirse con los juguetes de madera de 'Juega a lo grande' y con los cuentos de Ana Capilla jugando al escondite con las palabras.

Como colofón al programa de actuaciones, 'Recovecos insólitos' brindó la ocasión de asistir a cuatro espectáculos con un único abono: 'Aire' de Nun Tris, 'Pico y pala' de Meraki Cía y 'El rompeolas' de Higiénico Papel, los tres candidatos asturianos a representar a nuestra región en el festival Escenario Insólito de la Rioja, con la propina de una compañía de esa comunidad, Peloponeso Teatro poniendo sobre las tablas su obra 'A ciegas'. El público adulto aún tuvo la oportunidad de degustar la guinda nocturna: 'Con sumo placer' de Eugenia Manzanera y cena incluida. Un dulce adiós a una exitosa edición de Rincones y Recovecos.