Dime cómo eres y te diré cuál de estos moldes de hielo creativos necesitas
Descubre cómo los moldes de hielo creativos pueden transformar cualquier bebida en una experiencia divertida y sorprendente, con formas originales y materiales seguros que facilitan la presentación en reuniones o celebraciones familiares.
Redacción De Tiendas
Lunes, 15 de septiembre 2025, 07:55
Los moldes de hielo creativos han revolucionado la forma de presentar bebidas y postres en casa. Ya no se trata solo de enfriar, sino de aportar un toque visual sorprendente y divertido a cada ocasión. Desde bandejas que ofrecen cubitos XXL para baños de hielo y coctelería hasta opciones con formas originales como corazones, fresas o incluso figuras inspiradas en la televisión, la variedad es amplia y se adapta tanto a reuniones familiares como a celebraciones con amigos.
Otros modelos apuestan por la creatividad en la forma, como los moldes esféricos o los que incluyen figuras de animales y objetos, ideales para dar un giro original a cócteles, refrescos o incluso para experimentar con zumos y purés de frutas.
MOLDES DE HIELO GIGANTES TYSM-CC
Más que un simple accesorio, estas bandejas gigantes de silicona de TYSM-CC ofrecen una solución robusta para quienes buscan bloques de hielo extra grandes. Su formato rectangular y capacidad para crear hasta 4,4 kg de hielo en total las convierte en una opción fiable tanto para el hogar como para usos comerciales.
El diseño antiderrames y las asas empotradas facilitan el llenado y transporte incluso cuando están completas. Resultan especialmente útiles en baños de hielo, coctelería o para mantener alimentos frescos durante horas.
BANDEJAS PARA HIELO CON TAPA DE LESSMO
Si buscas moldes que se adapten a botellas y bebidas deportivas, este set de bandejas de silicona de LessMo ofrece una solución práctica y versátil. Cada bandeja produce cubitos largos y estrechos, pensados para enfriar fácilmente botellas de agua o recipientes altos. Las tapas apilables evitan derrames y mantienen el hielo libre de olores.
MOLDES DE HIELO REDONDOS DE QUIRLIG
Esta cubitera redonda de Quirlig transforma el hielo en esferas de 4,5 cm. Fabricada en silicona alimentaria, resulta resistente y flexible, además incorpora tapa y embudo para un llenado limpio, sin riesgo de derrames.
Enfriar cócteles, whisky o refrescos se vuelve más práctico y visual, ya que el hielo grande mantiene la temperatura durante más tiempo.
MOLDE DE HIELO EN FORMA DE FRESA DE KALTTOY
El molde para cubitos de hielo de silicona de Kalttoy permite crear hielos con forma de fresa. Su estructura flexible facilita la extracción y la limpieza, mientras que el material garantiza resistencia y durabilidad.
Sacar hielos con forma de fresa es sencillo gracias a la silicona. Estos cubitos originales pueden ser utilizados en cócteles, refrescos o zumos, aportando frescura y color a cualquier presentación. Este molde reutilizable tiene capacidad para preparar hasta 10 cubitos por tanda.
CUBITERAS ESFÉRICAS DE SILICONA FANGEHONG
Con un diseño esférico y materiales resistentes, este set de cubiteras de Fangehong transforma el hielo en esferas de 4,5 cm para bebidas y postres. La silicona de grado alimenticio, libre de BPA, permite extraer el hielo sin esfuerzo y simplifica la limpieza en el lavavajillas.
El embudo incluido facilita el llenado sin derrames, mientras que la tapa evita olores y mantiene el hielo protegido.
CUBITERAS DE SILICONA FLAMEN PARA HIELO CREATIVO
Este set de cubiteras de silicona Flamen permite crear esferas de 4,5 cm que se mantienen intactas durante más tiempo en cócteles o whisky. Su formato flexible y libre de BPA facilita el desmolde y la limpieza, incluso en lavavajillas.
Estas cubiteras incluyen tapa y embudo para un llenado sencillo y sin derrames, lo que ayuda a conservar el sabor puro del hielo.
MOLDE DE SILICONA MULTIUSOS DE IONEGG
El set de moldes de silicona de ionEgg incluye tres bandejas con 40 cavidades cuadradas cada una, fabricadas en silicona alimentaria libre de BPA. Su formato compacto y flexible permite preparar mini cubitos de hielo, chocolates o caramelos con facilidad.
La resistencia al calor y al frío amplía sus posibilidades en la cocina, ya que soporta tanto congelador como horno y microondas. Desmoldar resulta sencillo gracias a la textura antiadherente, lo que facilita la limpieza y el uso diario.
MOLDE DE HIELO CREATIVO XSTARY
Con un diseño llamativo, el molde de silicona de Xstary transforma el hielo en figuras de tiburón. El formato cuadrado y el color negro aportan un toque moderno a la cocina.
Estos moldes permiten preparar hielo para cócteles, whisky o refrescos, y también admiten chocolate, gelatina o purés. Su material sin BPA garantiza seguridad y limpieza sencilla, incluso en microondas o lavavajillas.
MOLDE DE SILICONA CON FORMA DE TELEVISIÓN DE GENERICO
Este molde de silicona con forma de televisión incluye seis cavidades y una tapa que protege el hielo de olores y facilita el apilado en el congelador. El diseño compacto y flexible permite extraer los cubitos sin esfuerzo, manteniendo su forma original.
Su resistencia a temperaturas extremas y la facilidad de uso lo convierten en una opción práctica tanto para el hogar como para reuniones al aire libre. Los cubitos con forma de televisor aportan un toque divertido a cócteles, refrescos o zumos.
CUBITERA CON FORMA DE CORAZÓN DE LÉKUÉ
La cubitera de caucho SBS de Lékué, en vibrante color rojo, transforma el hielo en pequeños corazones. Su material flexible facilita el desmolde, mientras que la tapa evita que los cubitos absorban olores del congelador y permite transportar la bandeja sin derrames.
El diseño compacto resulta práctico para cenas, fiestas o meriendas familiares, y ofrece un diseño atractivo que mejora la presentación de las bebidas. Además, la limpieza es sencilla y rápida.
