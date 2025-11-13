Estas vajillas combinan diseño y resistencia y hasta te abrirán el apetito

Redacción De Tiendas Jueves, 13 de noviembre 2025, 09:04 Compartir

Una vajilla completa incluye elementos funcionales y estéticos que se utilizan en cada comida, proporcionando tanto utilidad como belleza a la mesa. Los conjuntos pensados para seis personas, como los que se presentan en esta selección, incluyen platos llanos, hondos y de postre, y algunos añaden cuencos o vasos, cubriendo así todas las necesidades habituales de una comida completa.

La selección incluye una variedad de precios y características, con detalles de diseño variados. Además, algunas vajillas de gama alta ofrecen acabados únicos y materiales de primera calidad.

Newsletter

VAJILLA TRANSPARENTE DE LUMINARC

Ampliar

La vajilla de 18 piezas de Luminarc está fabricada con vidrio templado, lo que le confiere resistencia y durabilidad. Este set es apilable para facilitar su almacenamiento y es ecológico. Es apta para microondas y lavavajillas, y su material no poroso garantiza una higiene óptima, evitando la acumulación de bacterias y olores. Fabricada en Francia.

VAJILLA DE GRES PINTADA A MANO DE QUID

Ampliar

Con un acabado pintado a mano, la vajilla Quid Vita Aqua de cerámica destaca por sus 18 piezas apilables y resistentes. El material permite su uso en microondas, congelador y lavavajillas, facilitando la limpieza y el día a día. Sus platos de gran tamaño y diseño turquesa aportan un toque natural y actual a la mesa.

VAJILLA BLANCA ARCOPAL

Ampliar

La vajilla LUMINARC ZELIE de Arcopal está fabricada con vidrio opal extra resistente y consta de 19 piezas: platos llanos, hondos, de postre y una ensaladera. Es apta para microondas y lavavajillas, y su material ofrece resistencia a golpes y desportilladuras.

VAJILLA DE PORCELANA BLANCA DE AMAZON BASICS

Ampliar

La vajilla de 18 piezas de porcelana blanca lisa incluye platos llanos, de postre y cuencos. Todos son aptos para microondas, lavavajillas y congelador, y soportan temperaturas elevadas. Este conjunto duradero está diseñado para el uso diario y ocasiones especiales.

VAJILLA BLANCA DE VIDRIO LUMINARC

Ampliar

La vajilla blanca de Luminarc incluye 18 piezas: platos llanos, hondos y de postre en diferentes tamaños. Todas las piezas están hechas de vidrio templado extra resistente, son aptas para microondas y lavavajillas, y fabricadas en Francia con un acabado decorado.

JUEGO DE VAJILLA BLANCA DE ARCOPAL

Ampliar

Con una composición de 18 piezas de vajilla blanca y seis vasos de vidrio, este set Arcopal destaca por su material opal resistente a golpes y cambios de temperatura. El acabado no poroso facilita la limpieza y garantiza higiene. Todas las piezas son aptas para microondas y lavavajillas, ofreciendo practicidad y durabilidad en el uso diario, además de fabricación francesa.

VAJILLA DE PORCELANA QUID CALIFORNIA

Ampliar

La vajilla Quid California de 18 piezas está fabricada en porcelana duradera con un elegante acabado blanco y un diseño geométrico moderno. Cada set incluye platos llanos, hondos y de postre en diferentes tamaños. Es resistente, fácil de limpiar y apta para microondas y lavavajillas, lo que la hace adecuada para el uso diario.

VAJILLA VINTAGE CREMA DE ECHTWERK

Ampliar

Con acabado crema y estructura en relieve, la vajilla ECHTWERK Blanka de 18 piezas está fabricada en gres de alta calidad. Presenta una textura con equilibrio entre brillo y mate. Es apta para microondas y lavavajillas. El conjunto incluye 18 piezas y es apto para seis personas.

JUEGO DE VAJILLA URBANA DE TECTAKE

Ampliar

Con un estilo urbano y contemporáneo, este juego de vajilla de gres esmaltado destaca por su diseño en tonos oscuros y piezas apilables. El conjunto de 24 piezas es apto para lavavajillas y microondas, ofreciendo resistencia a arañazos y facilidad de limpieza. Su acabado duradero y funcionalidad aportan comodidad y modernidad a la mesa diaria.

VAJILLA VINTAGE DE MORITZ & MORITZ EN COLORES VIVOS

Ampliar

Con colores vintage en amarillo, verde y rojo, este juego de vajilla de porcelana para seis personas presenta 18 piezas resistentes, aptas para microondas y lavavajillas. Posee un acabado moderno y está cuidadosamente presentado, lo que facilita su limpieza y asegura durabilidad en cada uso.