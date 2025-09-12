El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Un equipo de profesionales, ajeno a la redacción de este periódico, analiza y recomienda de manera independiente productos o servicios que pueden ayudarte en la decisión de compra. Cuando compras a través de alguno de nuestros enlaces, la sociedad editora de EL COMERCIO: DIARIO DE ASTURIAS puede recibir una comisión. Más información sobre nuestra política de afiliación

Descuentos

Chollos de Amazon: empieza el finde con un repaso a las oportunidades más interesantes de la semana

Aquí tienes una selección de artículos que necesitabas para que ni te enteres del síndrome postvacacional. ¡Ojo a estos descuentos fugaces de hasta el 76%!

Redacción De Tiendas

Viernes, 12 de septiembre 2025, 00:15

¿Cómo va esa vuelta a la normalidad? Ya, ya: era una pregunta retórica. Aunque hayamos llegado a la segunda semana de septiembre, reconectar con la rutina es un proceso que puede hacerse bastante largo. Para esto no existen soluciones mágicas, eso está claro… pero, como dice el refrán, las penas con chollos son menos.

Bueno, o algo parecido. Lo importante es que, como cada viernes, aquí tienes tu selección favorita de ofertas de Amazon. Y este viernes tienes descuentazos de hasta el 76% en todo tipo de productos para hacerte más llevadero el día a día. Imposible deprimirse con estas oportunidades.

Y ya sabes cómo funciona el truco. Son rebajas alucinantes, sí, pero duran lo mismo que un caramelo en la puerta de un colegio. Así que no te agarro más el brazo para que te hagas con ellas antes de que desaparezcan. ¡Buena caza!

Plancha de pelo Faszin

Comprar en Amazon

Sólo necesitas 30 segundos para que las placas de titanio de esta plancha alcancen su máxima temperatura. Si a esto le sumas que su superficie es un 85% más grande que los modelos habituales, obtienes como resultado que sólo necesitas la mitad de tiempo para alisarte el pelo. La tienes a 39,98€ con su descuento del 76%.

Cuchillo de cocina SHAN ZU

Comprar en Amazon

Fabricado en acero japonés, con un diseño que equilibra hoja y mango para un manejo mucho más ergonómico, este cuchillo se va a convertir en el todoterreno de tu cocina. Corta, pica, rebana y trocea sin esfuerzo por sólo 27,98€, gracias a su rebaja del 60%.

Manta impermeable para perros Dreamzie

Comprar en Amazon

Si tu amigo peludo está empadronado en el sofá, este otoño te va a agradecer contar con esta mantita de lo más acogedora y calentita. No sólo es reversible, sino que bloquea los líquidos para evitar manchas difíciles de quitar. Es la nº 1 en venta de Amazon y está ahora al 51%, con un precio final de 12,34€.

60 parches para ojeras Will

Comprar en Amazon

Una forma sencilla de combatir la hinchazón en los ojos. Con estos parches de aloe vera sólo necesitas entre 15 y 20 minutos de aplicación para reducir el enrojecimiento y recuperar la elasticidad. Su fórmula es vegana y ahora están a mitad de precio por sólo 9,48€.

Cantimplora térmica de 1 litro KollyKolla

Comprar en Amazon

La regalé hace poco a un familiar que se ha aficionado al senderismo y está más que encantado con ella. Es muy resistente a los golpes, completamente hermética y su pared doble mantiene la temperatura interior durante bastante tiempo. Su Oferta Flash del 42% la deja en apenas 14,44€.

Recortadora Series 7 Braun

Comprar en Amazon

Una de las afeitadoras más precisas y sencillas de usar que puedes encontrar ahora mismo en Amazon. Sus accesorios te permiten hasta 14 longitudes distintas de barba y tiene una autonomía de 120 minutos. Está en oferta al 40%, con un precio de 59,99€.

Powerbank Baseus

Comprar en Amazon

Carga tu smartphone de manera inalámbrica en cualquier parte con esta powerbank con 10.000 mAh de capacidad, equipada con un sistema de disipación de calor y chip de IA para evitar sobrecalentamientos. Ha vendido más de 500 unidades en Amazon durante el mes pasado y ahora la tienes por 23,99€.

Sartén profesional de acero inoxidable WMF

Comprar en Amazon

Cocina como un auténtico chef con esta sartén de 24 centímetros de diámetro, fabricada en acero inoxidable Cromargan, que puedes utilizar en todo tipo de cocinas, incluyendo placas de inducción. Sólo en el último mes ha vendido más de 300 unidades y ahora tiene un descuento del 39%, así que te la llevas a casa por 26,99€.

Zapatillas deportivas para niños Geox

Comprar en Amazon

Para que puedan darlo todo en clase de educación física o cuando vayan de excursión, aquí tienes estas zapatillas deportivas de Geox, flexibles y con excelente ventilación, que les encantarán a los peques de la casa. Las tienes disponibles en varios diseños y colores desde 24,18€, con un descuento del 37%.

Pack 2 bombillas LED GY

Comprar en Amazon

Acabamos la selección de este viernes con una opción recomendada por Amazon. Estas bombillas E27 emiten una agradable luz fría de 1521 lúmenes, no producen fatiga ocular y tienen una vida útil de hasta 30.000 horas. Son tuyas por sólo 6,74€ gracias a su rebaja del 33%.

