Un equipo de profesionales, ajeno a la redacción de este periódico, analiza y recomienda de manera independiente productos o servicios que pueden ayudarte en la decisión de compra. Cuando compras a través de alguno de nuestros enlaces, la sociedad editora de EL COMERCIO: DIARIO DE ASTURIAS puede recibir una comisión. Más información sobre nuestra política de afiliación

Tecnologia en el hogar

Analizamos el dispensador de agua Jocca: comodidad y versatilidad en el suministro en casa

El dispensador de agua con depósito Jocca ofrece agua fría y del tiempo de forma cómoda y segura, adaptándose a cualquier espacio gracias a su diseño compacto y su capacidad de 7 litros.

Redacción De Tiendas

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 08:47

El dispensador de agua con depósito de 7 litros de la marca Jocca se ha consolidado como una solución práctica para quienes buscan comodidad y versatilidad en el suministro de agua fría y a temperatura ambiente, tanto en el hogar como en la oficina.

Su diseño compacto en blanco y azul permite ubicarlo fácilmente en cualquier rincón, ocupando poco espacio y aportando un toque moderno. Entre sus características más destacadas se encuentran la doble función de dispensado, que permite elegir entre agua fría (entre 10 y 15 °C) o del tiempo, y su depósito externo de gran capacidad, ideal para familias o pequeños grupos de trabajo.

La facilidad de uso es otro de los puntos fuertes del Jocca Dispensador de Agua con Depósito. Incorpora un sistema de grifos independientes para cada temperatura, luz indicadora de funcionamiento y una bandeja antigoteo extraíble que facilita la limpieza diaria. Además, está fabricado en plástico libre de BPA, lo que garantiza una mayor seguridad en el contacto con el agua.

A diferencia de otros modelos similares, este dispensador ofrece la posibilidad de usar garrafas o su propio depósito, adaptándose a diferentes necesidades y preferencias de consumo. Su potencia de 65W asegura un enfriamiento eficiente sin un consumo excesivo de energía, lo que lo convierte en una opción equilibrada para quienes buscan un dispensador fiable y funcional.

Doble función

Doble función

Su principal ventaja reside en la doble función de dispensado, permitiendo escoger fácilmente entre agua fría (entre 10 y 15 °C) y agua a temperatura ambiente, algo poco habitual en modelos compactos de precio similar.

La capacidad de 7 litros del depósito externo facilita el abastecimiento para familias o pequeños grupos, evitando recargas constantes. Además, su diseño compacto y ligero permite colocarlo en espacios reducidos sin sacrificar funcionalidad. El sistema de grifos independientes y la bandeja antigoteo extraíble simplifican la limpieza y el mantenimiento diario, un aspecto valorado especialmente en oficinas o zonas comunes. El uso de materiales libres de BPA ofrece un plus de seguridad frente a otros dispensadores que emplean plásticos estándar, minimizando riesgos de transferencia de sustancias no deseadas al agua.

Otro punto fuerte es la eficiencia energética, con un consumo moderado de 65W que asegura un enfriamiento rápido sin un impacto notable en la factura eléctrica. El Jocca Dispensador de Agua con Depósito también permite el uso de garrafas estándar, aportando flexibilidad y adaptándose a diferentes hábitos de consumo. En resumen, combina practicidad, seguridad y facilidad de uso en un formato compacto, superando en versatilidad a muchos de sus competidores directos en el mismo rango de precio.

Dispensador de agua Jocca

