AJEDREZ

Oviedo 93 y Pablo Morán, finalistas de la Copa de Asturias de ajedrez

En las semifinales de la Copa de Asturias se produjeron las victorias del Oviedo 93 frente al Grupo Covadonga y del Pablo Morán ante el Real Oviedo

Lunes, 23 diciembre 2019, 19:10

El conjunto grupista sufrió una derrota clara frente al Oviedo 93 tras perder Iván Torre, Miguel Ángel Marino y Jesús Lobo frente a Ignacio Bajo, Javier Menéndez y Daniel Canteli. Sólo puntuó para los gijoneses Saúl Viñuela, que ganó a Juan Villemur en la primera mesa, por lo que los gijoneses perdieron por 1-3.

El conjunto ovetense del Pablo Morán se impuso por un rotundo 3,5-0,5 al Real Oviedo gracias a las victorias de Berna Blázquez, Manuel Cuevas y Juan Carlos Cigales frente a Steve Badillo, Paula Bermúdez y Carlos Otero, respectivamente. Sólo en el primer tablero se produjeron unas tablas entre Alberto Cuevas y Diego Vergara. De esta forma, los clubes Pablo Morán y Oviedo 93 disputarán la final de esta competición el próximo sábado.

En el Campeonato de Asturias de equipos sub 18 se registraron las victorias del Antonio Rico, Real Oviedo y Grupo Covadonga frente al Candás, Ciudad Naranco B y Ensidesa, lo que deja la clasificación de esta manera: 1º. Antonio Rico, con 7 puntos; 2º-3º. Real Oviedo A y Grupo Covadonga, con 6 puntos; 4º. Ciudad Naranco A, con 5; 5º. Ciudad Naranco B, con 4; 6º-7º. Candás y Ensidesa, con 2; y, 8º. Real Oviedo B, con cero puntos. La quinta y última jornada presenta los siguientes encuentros: Naranco A (5,0)-(7) Antonio Rico, Real Oviedo (6)-(6) Grupo Covadonga, Real Oviedo B (0)-(4) Naranco B y Candás (2)-(2) Ensidesa.

En el torneo destinado a los equipos de categoría sub 12 se produjeron las victorias del Ensidesa, Grupo Covadonga, Ciudad Naranco B y Antonio Rico D frente a Antonio Rico A, Ciudad Naranco A, Antonio Rico C y Antonio Rico B, lo que deja la tabla de puntuaciones del siguiente modo: 1º. Ensidesa, con 8 puntos; 2º-3º. Antonio Rico A y Grupo Covadonga, con 6 puntos; 4º. Antonio Rico D, con 5; 5º-6º. Naranco A y Naranco B, con 4; 7º. Antonio Rico C, con 3; 8º-9º. Antonio Rico B y Ateneo Casino La Felguera, con dos puntos. La última jornada presenta los enfrentamientos siguientes: Ensidesa (8)-(6) Grupo Covadonga, Naranco B (4)-(6) Antonio Rico A, Antonio Rico D (5)-(4) Naranco A, Ateneo La Felguera (2)-(3) Antonio Rico C y descansará Antonio Rico B. Las partidas de estos tres torneos se disputarán el sábado, a partir de las cuatro y media de la tarde, en los locales de los equipos citados en primer lugar.

Por otra parte, Ignacio Bajo ganó el torneo de Navidad de Mieres tras realizar siete de los ocho puntos en juego. La clasificación quedó de este modo: 1º. Ignacio Bajo, con 7 puntos; 2º-6º. Javier Recuero, Daniel Oliveros, Rogelio Quidiello, Steve Badillo y Guillermo Casocobos, con 6 puntos; 7º-8º. Saúl Pérez e Iyán Guedes, con 5,5, puntos, hasta totalizar el medio centenar de participantes.

Por último, el maestro internacional cántabro Enrique Tejedor venció en el segundo torneo abierto de Peñamellera, en el destacó la actuación del joven gijonés Adán Álvarez, que empató a puntos en la segunda plaza con el maestro internacional Luis Rubio Mejía. La clasificación quedó de esta manera: 1º. MI Enrique Tejedor, con 6,5 puntos de los siete posibles; 2º-3º. MI Luis Rubio y Adán Álvarez, con 6 puntos; 4º. Iyán Guedes, con 5,5 puntos; 5º-8º. Francisco Hernández, Isabel Cantalapiedra, José Antonio García y José Antonio Enterría, con cinco puntos, hasta totalizar sesenta jugadores.