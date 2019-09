Benkert debuta con triunfo Instante de la salida en Las Mestas con todos los favoritos en las primeras posiciones. / JORGE PETEIRO El internacional gijonés hace buenos los pronósticos y gana el 10K nocturnoPaula Herrero consiguió la victoria en la categoría femenina en una prueba en la que tomaron parte casi 1.500 corredores CÉSAR SÁNCHEZ GIJÓN. Domingo, 22 septiembre 2019, 01:24

Youssef Benkert (Team Nespral) hizo buenos los pronósticos y ayer se adjudicó la victoria en la EdP Carrera Nocturna Gijón 10K. La avilesina Paula Herrero (Oriente Atletismo) fue la mejor en categoría femenina, en una prueba que contó con la participación de cerca de 1.500 corredores. De esta forma, la carrera se consolida de forma definitiva entre las 'grandes' del calendario regional, en el que pocas pruebas había levantado tanta expectación desde hacía semanas entre los 'runners' de toda la región.

Esta edición, como las anteriores, venía con novedades. La principal en la competición, organizada EL COMERCIO y el Patronato Deportivo Municipal, apadrinada por EdP y con el patrocinio del Corte Inglés, Coca-Cola, Mahou y Asturconsa, fue la EdP Milla Infantil, en la que los jóvenes tomaron el protagonismo en el prólogo de la prueba absoluta en el Muro. Sergio Morales y Alicia Alonso fueron los primeros vencedores al imponerse en sub 12. Jonatan Yugueros y Carlota Fernández fueron los más rápidos en sub 14, e Ignacio Baena y Llara Prieto subieron a lo más alto del podio en sub 16.

Mientras, en las Mestas, los corredores de la prueba 'reina' ultimaban su puesta a punto para tomar las calles de la ciudad al abrigo de la noche, en una prueba que rompe moldes.

La 'mareona' verde que formaban los participantes con sus camisetas se adueñó del recinto deportivo gijonés en un ambiente de excepción. Todo estaba listo para la gran fiesta del 'running' de la ciudad.

El equipo de liebres tampoco tardaron en verse por el recinto e indicaban a los corredores como situarse en la salida para seguir su estela para conseguir esos registros para los que llevaban preparándose, en muchos casos, desde hacía semanas.

Llegaba la cuenta atrás y por fin arrancaba la prueba. Goyo Ezama, director general de EL COMERCIO, fue el encargado de dar el pistoletazo de salida, en compañía de José Ramón Tuero, concejal de Actividad Física del Ayuntamiento de Gijón. Los corredores con opciones al triunfo no tardaron en dejarse ver en las primeras posiciones, dispuestos a luchar por inscribir su nombre en la carrera.

Youssef Benkert salía a probarse y dejó a sus rivales atrás en los primeros metros de carrera. Desde ese momento el atleta preparado por Marcos Peón cubrió la prueba en solitario, para conseguir una brillante victoria. Más atrás, la batalla por la segunda posición fue para Fernando Villarmín (Oriente Atletismo) y Julio César Álvarez (Universidad) se hizo con la tercera plaza.

La trialeta avilesina Paula Herrero también se mostró muy superior a sus rivales y marcó diferencias con sus rivales en el primer tramo de carrera para alcanzar la victoria en su debut en la competición gijonesa.

Otra trialeta Sara García (Grupo) cruzó la línea de llegada en segunda posición. Marta González (Toscaf-Recta Final) completó el podio.