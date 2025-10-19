Un festín de triples catapulta al Alimerka

Apoteosis en el Palacio de los Deportes de Oviedo que vivió una tarde mágica con la primera victoria oficial en Primera FEB del Alimerka ... Oviedo Baloncesto en un bonito duelo frente a Tizona Burgos en el que los jugadores de Javi Rodríguez fueron in crescendo y, a partir de la segunda mitad, en la que sumaron 57 puntos, masacraron a triples a su rival para despegarse en el marcador y, catapultados por un estelar Calvin Hermanson, jugar de dulce hasta el final del encuentro firmando una victoria para la historia.

El inicio de partido fue de igualdad máxima, de empate técnico en términos pugilísticos, y es que durante todo el cuarto la diferencia fue punto arriba, punto abajo, dejándose en el tintero ambos equipos muchos de sus argumentos ofensivos. De cara al espectáculo, un pase entre las piernas de Townes para un aro pasado de Shelist fue lo que levantó en estos compases al público del Palacio (17-17), quien también reconocía la actuación de la joven perla asturiana Andy Huelves, muy activo y acertado en estos minutos por el curso burgalés.

No fue el mejor augurio de inicio de segundo cuarto el fallo de tres tiros libres de Fede Copes, sucedido, además, en la misma acción por una falta en el rebote de Cossials. Esa mala dinámica en el tiro libre sería endémica a lo largo del cuarto e impediría quizá a los de Javi Rodríguez dominar con cierta suficiencia el marcador. Pero la realidad era la que era y la alternancia se sucedía, descargando su responsabilidad Tizona en el checo Zidek que se convertía en la principal herramienta de producción ofensiva. El momento de mayor efervescencia del cuarto llegaría de la mano de un pase propio de malabaristas de Dan Duscak que acababa en mate de Faure (26-22), entrándose ya en la última mitad del cuarto, manteniendo su pequeña ventaja al OCB al paso por vestuarios (36-34), logrando los carbayones, con una defensa de cambios, impedir correr a un rival que no estaba nada cómodo.

Cambio de guión absoluto en la segunda mitad, con el Alimerka Oviedo, especialmente a partir del ecuador del tercer cuarto, muy atinado desde el triple, bombardeando a su rival con cuatro triples en un santiamén, gentileza de Duscak, Lobaco y Parham II, éste último por partida doble para lograr la primera diferencia relevante (56-48), a la par que un par de desconexiones y fallos burgaleses les ponía en jaque en estos instantes, manteniéndose dicha renta de ocho puntos hasta final del cuarto (63-55).

Viento a favor que siguió soplando para el Alimerka Oviedo en el último cuarto, parcial en el que ya no sufriría por la victoria y en el que impondría su calidad un nombre propio, el de Calvin Hermansson quién se iría hasta los 25 puntos desatándose por completo desde el lanzamiento exterior, fruto del ser encontrado con una mayor prolijidad por sus compañeros y fruto de la autogeneración de situaciones de peligro por el propio jugador. Sin capacidad de réplica, Burgos entregaba la cuchara y Alimerka Oviedo avanzaba hacia un triunfo memorable, bien labrado en un éxito desde el perímetro superior al 50% (13/25 T3) y en el que también dejó muy buena carta de presentación su nuevo fichaje, Townes.

Asi, con estos ingredientes, a la cuarta fue la vencida, y el Alimerka Oviedo Baloncesto ya sabe lo que es saborear las mieles del triunfo en su nuevo feudo y subir exponencialmente su moral para los próximos compromisos.