El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Lobaco intenta una penetración a canasta ante la oposición de un jugador del Tizona. ÁLEX PIÑA

Un festín de triples catapulta al Alimerka

El cuadro ovetense logra su primera victoria del curso después apuntillar al Tizona con su acierto desde el perímetro

Alfonso Alonso

Oviedo

Domingo, 19 de octubre 2025, 00:00

Comenta

Apoteosis en el Palacio de los Deportes de Oviedo que vivió una tarde mágica con la primera victoria oficial en Primera FEB del Alimerka ... Oviedo Baloncesto en un bonito duelo frente a Tizona Burgos en el que los jugadores de Javi Rodríguez fueron in crescendo y, a partir de la segunda mitad, en la que sumaron 57 puntos, masacraron a triples a su rival para despegarse en el marcador y, catapultados por un estelar Calvin Hermanson, jugar de dulce hasta el final del encuentro firmando una victoria para la historia.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Policía interviene en un piso de citas en Gijón por un cliente insatisfecho que pedía la devolución del dinero
  2. 2 Fallece un hombre de 84 años al ser arrollado por el vehículo conducido por su mujer en El Franco
  3. 3 Encuentran al menor de edad desaparecido en Mieres desde ayer
  4. 4 El VAR vuelve a indignar al oviedismo por una decisión compleja de entender
  5. 5 Cae una red criminal que obligaba a ocho mujeres a prostituirse en pisos de Oviedo
  6. 6 Fallece un hombre de 84 años al ser arrollado por el vehículo conducido por su mujer en El Franco
  7. 7 Condenado un vecino de Gijón por telefonear a una casa de citas y llamar «puta» a su interlocutora
  8. 8 Ranking de Yantar: ¿dónde se comen los mejores callos en Asturias?
  9. 9 El fenómeno con vídeos del Pueblo Ejemplar que causa sensación: «En Valdesoto somos de comedia»
  10. 10

    La nueva conservera de Carreño, más cerca de su instalación

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Un festín de triples catapulta al Alimerka

Un festín de triples catapulta al Alimerka