«Mi final ideal de liga sería conseguir el ascenso a la ACB» Ignacio Rosa durante una sesión de entrenamiento esta semana en Pumarín. / DAMIÁN ARIENZA «Óliver Arteaga es un gran jugador, sus consejos y su experiencia me están ayudando para intentar mejorar mi juego interior» HUGO VELASCO OVIEDO. Jueves, 14 marzo 2019, 00:50

Una de las gratas sorpresas que deja la buena andadura del Liberbank Oviedo Baloncesto es el crecimiento deportivo de Ignacio Rosa (Badalona, 1999), miembro de una estirpe de baloncestistas, ya que su padre Juan y su tío Luis, militaron durante varias temporadas en la ACB. El benjamín del vestuario carbayón repasa para EL COMERCIO el transcurrir de la temporada, así como el futuro más cercano.

-El equipo atraviesa por un gran momento de forma, muestra de ello fue el triunfo ante el filial del Barcelona.

-Fue un partido muy bueno, tanto defensiva como ofensivamente, en el que llegado un momento nos vinimos arriba, y nos salía todo. Podríamos decir que fue uno de los mejores partidos de la temporada, el cual nos ha dado un plus de confianza, pero no debemos dejar de pensar en el siguiente rival.

-Un siguiente rival que es Araberri, de nuevo en Pumarín, y en el que tendrán la oportunidad de romper con el maleficio de las cuatro victorias consecutivas.

-Parece que se nos resiste la cuarta victoria consecutiva, pero este fin de semana tenemos una nueva oportunidad. Si trabajamos durante la semana igual de bien que lo hemos hecho en las anteriores, para tomar el mando del partido, al igual que sucedió contra el Barcelona, será un buen encuentro.

-Aunque aún restan nueve jornadas para el final de la fase regular, el hecho de tener otros dos partidos este mes en casa les puede acercar a los 'play-off'.

-Al tener factor cancha en este mes tenemos la oportunidad de ganar varios encuentros seguidos, lo que nos permitiría dejar muy cerca la clasificación para los 'play-off'.

-Vista la igualdad que reina esta temporada en la LEB Oro, ¿el contar con el 'basket-average' a favor con equipos de la zona alta puede resultar vital?

-La verdad es que la liga está muy ajustada este año, estando todos los equipos en un pequeño margen de triunfos, por lo que es muy importante el 'basket-average'. Por nuestra parte hemos hecho nuestro trabajo, y considero que lo hemos realizado bien.

-Su llegada al Liberbank Oviedo sigue la estela de otras dos jóvenes promesas, Felipe Dos Anjos y Romaric Belemene, quienes de Oviedo dieron el salto a la ACB, ¿se ve siguiendo sus pasos?

-Cuando vine a Oviedo hablé con los dos, ya que personalmente les conozco y me llevo muy bien con ellos. Me hablaron gratamente de la ciudad y el equipo, por lo que me decidí a venir al OCB, tanto por decisión propia como por consejos exteriores. Pienso que está siendo un buen año, con un gran rendimiento, y aunque aún resta bastante temporada, puede acabar bien.

-En su proceso de crecimiento como jugador, a buen seguro que la figura de Óliver Arteaga como maestro en el juego interior, le habrá ayudado bastante.

-Óliver es un gran jugador por dentro, y este año sus consejos y su experiencia me están ayudando bastante para intentar mejorar mi juego interior. Jugando con él me encuentro muy cómodo, porque al ser una figura referente atrae a la defensa.

-Inicialmente su posición es la de ala-pívot, pero con su buena mano en el lanzamiento exterior y su buen manejo como alero, no se si plantea cambiar de rol.

-Tengo una gran mano exterior, pero también debo jugar algo más por dentro, aunque es debido a una falta de madurez física. Yo lo sé y todo el mundo lo sabe, pero cuando esa madurez mejore podré jugar de ala-pívot. Actualmente estoy combinando esa posición con la de alero, pero debido las circunstancias del equipo.

-Habla de una madurez, en estos meses en Oviedo ¿en qué aspectos ha notado mejoría?

-Considero que he mejorado mi juego táctico, en defensa, y mi dureza jugando.

-¿Cómo prevé que será la recta final de la temporada?

-Como todo el mundo quiere, y como nosotros esperamos, meternos en los 'play-off'. Y ya ahí poder sacar lo máximo que podamos, hasta donde den nuestras cualidades.

-Si pudiera pedir un sueño, ¿Cuál sería su final ideal?

-Mi final ideal de Liga sería conseguir el ascenso a la ACB. Pero si llegamos a un punto, y ese es nuestro límite, tendremos que estar contentos con ello.

-Viene de un equipo como el Málaga, cuya afición, la 'Marea Verde', es considerada una de las mejores de Europa, ¿Qué opinión tiene de la que acude cada jornada al Polideportivo de Pumarín?

-La afición de Pumarín es impresionante, y fue una de las cosas que más choco al principio. Todo el mundo me había advertido que Pumarín era muy grande, y que la gente ayudaba mucho, dándome cuenta de ello con el paso del tiempo. Espero que siga siendo así hasta el final de temporada, y todos los años que queden aquí.