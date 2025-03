Un sobresaliente Alimerka silencia el Fernando Martín

Décima victoria de la temporada para un Alimerka Oviedo que se apunta a las victorias contrapronóstico a domicilio esta temporada y deja su sello ... en el nada fácil desplazamiento a Fuenlabrada, merced a un final de segundo cuarto e inicio del último en el que el acierto, principalmente, de Langarita y Menuge, les dio por dos veces importantes ventajas que, con uñas y dientes, defendieron para salir victoriosos en un final agónico, que les brinda un triunfo (93-97) que ya hace mirar más de cerca a los puestos de 'play off' que a los de descenso.

Cómo es costumbre instalada en sus partidos, su salida no fue la panacea, recibiendo, rápidamente, un parcial de 5-0. No obstante, tal situación no fue apocalíptica, pues, transcurrido el cuarto minuto de juego ya se veía aro en forma de una canasta de Marc Martí, iniciándose, con ella, un intercambio que hacía sentirse cómodo a un OCB, que, merced a un triple de Langarita sumaba su primera ventaja (13-14), estirándola al final del periodo hasta el 23-19 con un mate de Cosialls, ante un Flexicar Fuenlabrada un tanto espeso.

Un Steven Verplancken más apagado que de costumbre en la anotación mantenía las distancias (30-33) en el ecuador de un segundo parcial en el que hasta ese momento lo más destacado había sido una falta antideportiva del local Edu Durán frenando un contraataque de Valinotti. Y sería en los últimos minutos de periodo cuando el Alimerka Oviedo selló tal vez su mejor primera parte de la temporada, encomendándose a la fructífera alianza franco-zaragozana que desde el triple constituyeron Loïc Menuge y Lucas Langarita, ampliando la diferencia por primera vez a más allá del doble dígito ante la pasividad y contrariedad de la defensa rival, llegándose al descanso con una sustancial ventaja de 41-54.

No obstante, tras la reanudación, los de Toni Ten subieron líneas y apretaron en defensa todo lo que no lo habían hecho en los primeros veinte minutos y condenaron al Alimerka Oviedo a su cuarto de menor anotación del encuentro, recuperando a marchas forzadas diferencias en virtud del acierto del ex OCB, Paul Jorgensen desde el tiro exterior y del nigeriano Nwogbo desde la pintura, que campaban a sus anchas en estos instantes de choque. Quizá, lo mejor de este cuarto, fue que se acabase y se hiciese aun por delante en el marcador (68-69).

Tocaba recuperar la mejor versión en el final del partido y así fue, exhibiendo un nivel físico acorde al encuentro. Muy buena salida de los de Javi Rodríguez al último cuarto, con quince puntos en un santiamén y un escurridizo Lucas Langarita siendo un tormento para los madrileños con su verticalidad al aro, a la par que Menuge seguía a lo suyo en el tiro de tres (6 de 9 en triples) y Ike Nweke, con su siempre habitual aportación en la zona. Se construía de nuevo una ventaja de doble dígito (74-84) a falta de cinco minutos, diferencia que, a la postre ya sería definitiva. Por su parte, el Flexicar Fuenlabrada se frustraba en este inicio de cuarto decisivo y, nerviosos, eran incapaces de sumar. Sin embargo, no se rendirían y tirarían de pundonor y del talento de Westermann, jugador avalado por una dilatada experiencia en Euroliga, para mantener alguna mínima opción. Una pérdida del OCB, una buena acción del mencionado francés y un 2+1 de Nwogbo situaban el 90-93 ya bien entrado el último minuto. Desde ese momento, el OCB solo sumaría a través de los tiros libres Raúl Lobaco, objeto de claras faltas, viendo como un nuevo triple de Jorgensen 93-95 a pocos segundos del final revolucionaba las pulsaciones. Pero, en la última ronda de lanzamientos, Lobaco no falló y selló el 93-97 en un agónico final que consagraba el triunfo del Alimerka Oviedo frente a uno de los mejores equipos de la competición.