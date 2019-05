El Liberbank Oviedo reclama su espacio Fernando Villabella, en el centro, flanqueado por Héctor Galán y el capitán, Víctor Pérez. / HUGO ÁLVAREZ El club reclama a los partidos políticos un nuevo pabellón que permita el crecimiento de la entidad y la cantera HUGO VELASCO OVIEDO. Martes, 7 mayo 2019, 00:10

Durante el acto de presentación de los que serán sus quintos 'play-off' de ascenso a la ACB, los cuales se iniciarán esta misma semana con un doble enfrentamiento ante el Ourense en el Polideportivo de Pumarín, el presidente del Oviedo Club Baloncesto, Fernando Villabella, quiso mandar un mensaje a los partidos políticos de la ciudad de Oviedo: «Este club y esta ciudad se está quedando estancado por culpa de las instalaciones. Es vital para que el baloncesto en Oviedo tenga la relevancia que no ha tenido desde la época de Adán y Eva, y la está teniendo ahora, que tengamos unas instalaciones en condiciones, no solo para el primer equipo, si no también para los miles de niños que podría acoger el club en el caso de contar con las mismas».

El máximo dirigente de la entidad carbayona se encuentra ante el caso de que si la ciudad quiere acoger la final a cuatro de los 'play-off' se deberían desembolsarse 50.000 euros para convertir el Palacio de los Deportes en una instalación con aforo para cinco mil espectadores. Algo inverosímil para un equipo que lleva varios años luchando por el ascenso a la ACB a pesar de contar con un presupuesto de 800.000 euros, muy inferior al resto de sus rivales.

El propio Villabella fue claro: «Lo único que pido es voluntad política». «Se lo pido por favor, casi de rodillas, que se tomen en serio este tema, porque se nos pueden llegar a pasar otros quince años, que son los que tiene de vida el club», remarcó el presidente del OCB después de ver como el proyecto que se inició hace varios años, aún no tuvo ningún avance.

Otro de los puntos que quiso remarca Villabella fue el seguimiento con el que cuenta el equipo «Somos privilegiados por llenar un pabellón de 1.500 espectadores en cada partido, lo que son unas 20.000 personas las que pasan durante toda la temporada por Pumarín, mientras que la opera, que es una institución fantástica, señera y reconocida, ha tenido 32.000 espectadores».

En el plano deportivo el club presentó el eslogan con el que afrontarán su quinto intento de asalto a la ACB 'Tu también juegas el Playoff' y con el que quieren demostrar la importancia que tendrán sus aficionados, quienes volverán a jugar un papel fundamental en esta primera ronda eliminatoria contra el Ourense, al tener nuevamente a su favor el factor cancha en Pumarín.