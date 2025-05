Nacho Galán: «Es el momento para confirmar que Gijón quiere baloncesto de élite»

Oficializada este pasado martes la adjudicación de la organización de la Fase de Ascenso a Segunda FEB, que se disputará del 22 al 25 de ... mayo, al Círculo Gijón Noega Baloncesto, ahora le toca al club gijonés ponerse manos a la obra y tratar de estar a la altura de las grandes expectativas que hay depositadas en el mismo.

Valorando la designación como sede por la FEB, el entrenador del equipo, Nacho Galán (Gijón, 1962), reconoce la enjundia del reto y que la idea de intentar ser sede fue una decisión muy meditada y que no se tomó hasta el último segundo. «El propio lunes, minutos antes del cierre del plazo, presentamos la candidatura después de todo el fin de semana analizando los pros y los contras». Al final primaron los primeros sobre los segundos. El argumento decisivo para dar el 'si' a su propuesta fue, asegura, «el no poder fallar a todas esas personas que nos alentaban y animaban para traer esta fase a Gijón». «No podíamos no presentarnos», enfatiza.

Y dicha propuesta pasó en pocas horas del papel a la realidad con la Federación Española de Baloncesto confirmando a Gijón como sede de esta fase final. La elección de Gijón obedece a un «mix» de razones, sumando en positivo, a su juicio, «la histórica vinculación de la ciudad con el baloncesto, tradición de la que el Circulo quiere tomar el testigo, la oferta de servicios, el apoyo institucional y la buena imagen de la que goza el club a nivel deportivo».

Una vez designados como sede, el técnico anfitrión coloca «la responsabilidad por delante de la ilusión», siendo innegociable para el Circulo Gijón que todos los participantes y asistentes a esta Fase de Ascenso se vayan satisfechos de su visita Gijón. «No somos conscientes de la enorme responsabilidad de organizar un evento que se queda por muchos años en la memoria de la gente», afirma.

Con una mezcla de prudencia y de ilusión, Nacho Galán espera una buena respuesta de la afición, pues, afirma categóricamente, «es un buen momento para confirmar que la ciudad de Gijón quiere baloncesto de élite». No obstante, la ayuda es necesaria, dada la estructura no profesional del club. Para ello hace un llamamiento para recibir apoyos y sumar voluntarios, a los que anima para que se pongan en contacto con el club a través de las redes sociales, así como al mundo empresarial para que pueda apoyar con medidas concretas.

«Albergamos en el Palacio trece partidos en tres días y medio y, obviamente, el despliegue de medios y recursos es muy superior al de jugar un partido en casa cada quince días», asegura.

Como primeras líneas maestras que se esbozan como forma de potenciar el evento, el técnico gijonés evoca la histórica filosofía del club de aunar lo deportivo y lo lúdico, anticipando la intención de traer espectáculo, actuaciones y distintas acciones que motiven al público gijonés a abarrotar las gradas del Palacio de Deportes. Y así, para no reñirse con dicho objetivo, el club, que hará pública la campaña de precios en los próximos días, avanza que serán populares, simbólicos y especialmente ventajosos para los más jóvenes.