El ritmo sevillano y la falta de rebote castigan al Círculo

No pudo traerse el Círculo Gijón la victoria del emblemático pabellón de San Pablo (Sevilla) en su estreno en la Segunda FEB, haciéndoseles largo ... el duelo y escapándose su rival inexorablemente en los momentos decisivos del encuentro, merced a un mayor ritmo e intensidad en los últimos compases.

Partido muy físico el que se planteó desde el salto inicial en el que el Insolac Caja 87 Sevilla salió a morder, tratando de contener el Círculo Gijón la avalancha inicial de su adversario con un primer cuarto bastante acertado (19-16) en el que se mantenía perfectamente a rebufo en el marcador. Tácticamente, los sevillanos ingeniaron diferentes variantes tácticas a lo largo del partido, introduciendo por minutos dos centers, obligando a ajustar sus sistemas a los pupilos de Nacho Galán, quienes, no obstante, durante los tres primeros cuartos supieron adaptarse en muy buena medida al tiempo del partido, el cual buscaban suavizar y temporizar para sentirse más cómodos.

Al descanso cedían los gijoneses por 38-26, reduciendo su desventaja al final del tercer cuarto (55-46), permaneciendo enganchados a la contienda. Sin embargo, se pagó el esfuerzo en los últimos cinco minutos del cuarto parcial. El ritmo de Sevilla, más alto que el gijonés, impidió permanecer en la lucha cuando el duelo se adentraba en sus postrimerías y momentos clave por la victoria, padeciendo además el representante asturiano una clara derrota en el apartado reboteador, en el que los hispalenses encontraron muchas 'bolas extra' para incrementar la ventaja acumulada (hasta veinte lanzamientos más respecto al Círculo Gijón).

Con la suma de los condicionantes reseñados, fue imposible llevar el pulso hasta el final del encuentro, si bien se mantuvo el Círculo Gijón a menos diez de puntos a falta de cinco minutos (64-55), agrandándose la diferencia hasta el 82-63 final, destacando en este debut de los gijoneses en la categoría la figura del naviego Javi Menéndez, con veinte créditos de valoración y omnipresente en ambos lados de la cancha.