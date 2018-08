Rolandas Jakstas, refuerzo de peso para el Liberbank Rolandas Jakstas entra a canasta en el encuentro de la pasada temporada ante el Valladolid. / L. CORDERO El ala-pívot lituano llega procedente del Cáceres, equipo en el que militó durante tres temporadas en dos etapas diferentes HUGO VELASCO OVIEDO. Viernes, 17 agosto 2018, 01:02

Poco a poco el Liberbank Oviedo Baloncesto va dándole dibujo a la que será su plantilla para el sexto asalto a la LEB Oro. La última incorporación al equipo que dirigirá el gallego Javi Rodríguez es un hombre con experiencia en la liga española y en la categoría: el ala-pívot lituano Rolandas Jakstas (Plunge, 1992).

Procedente del Cáceres, club con el que debutó en España en la temporada 2014-2015 consiguiendo el título de la LEB Plata y, con ello, el ascenso de categoría, Jakstas cuenta a sus 25 años -cumplirá 26 el próximo 28 de septiembre- con sesenta y un partidos en la segunda división del baloncesto nacional, tres de ellos en los 'play off'.

La pasada campaña, el ala-pívot fue el jugador mejor pagado de la plantilla cacereña y una de las grandes esperanzas del equipo que dirigía Ñete Bohigas, pero una lesión de rodilla y una molestias en la misma a lo largo de la temporada le tuvieron lejos de las canchas durante varias semanas.

Finalmente, el jugador lituano logró disputar veintiocho encuentros, en los que promedió 10,8 puntos, 5,1 rebotes y 1,4 asistencias, para firmar una valoración media de 11,2 puntos en los algo más de veintitrés minutos que disputaba por encuentro. Un rendimiento que, sin embargo, no alcanzó las expectativas puestas desde el seno del club extremeño y que motivó la no renovación del jugador.

El lituano se formó en las categorías inferiores del Kedainai BC Nevezis lituano, continuando su carrera en su país natal, donde vistió las camisetas del LSU-Atletas Kaunas, Zalgiris Kaunas II, Nevezys Kedainiai y finalmente el Neptünas Klaipeda, desde el que dio el salto a España con el Cáceres.

Tras dos temporadas en el conjunto extremeño, retornó en la campaña 2016-2017 a la liga lituana con el Utenos Juventus, equipo con el que debutó en competición internacional al disputar once partidos de la Liga de Campeones. En la recta final de la temporada fue cedido al conjunto francés del Gries Oberhoffen.

El año pasado decidió volver de nuevo a España para enrolarse en el proyecto del Cáceres, con el que en esta ocasión no llegó a alcanzar los 'play off' como sucediese en su anterior etapa.

Jakstas fue internacional con su país en categorías inferiores y cuenta en su palmarés con los títulos de campeón de Europa sub 16, sub 18 y sub 20, y con un título de campeón del Mundo sub 20 logrado en 2011 en Letonia.

Con sus 2,03 metros, el ala-pívot llega para reforzar el juego interior del Liberbank Oviedo y para ser el ala-pívot titular en los esquemas de Javi Rodríguez, aunque no se podrá relajar, ya que tendrá como rival por el puesto a la joven promesa malagueña Ignacio Rosa.

Desde el seno del equipo ovetense reconocen que la llegada del lituano cumple uno de los objetivos. «Buscábamos un perfil al que Jakstas se ajusta perfectamente», señala Héctor Galán, director general del OCB, quien describe a su nuevo hombre como «un jugador interior, duro en defensa, capaz de defender en su posición de cuatro y, en momentos puntuales, a algún cinco, y con muchas opciones en ataque». Galán añade también que «tiene muy buen poste bajo y es capaz de tener amenaza frontal de cara incluso de tres puntos».