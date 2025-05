El último baile del Alimerka Oviedo en Pumarín

Con los deberes hechos, y tras quedarse la semana pasada en Cartagena sin opciones al premio extra de clasificarse para los 'play off', el ... Alimerka Oviedo Baloncesto cierra esta noche, ante su público, en una jornada unificada a las 21 horas, su duodécima campaña en la segunda división del baloncesto.

Enfrente tendrán a un Zamora que, al igual que los ovetenses, llega a esta última jornada con los deberes hechos, una vez asegurada su permanencia en la Primera FEB, donde hicieron su debut este año.

«Hemos llegado al final de temporada frescos, físicamente y mentalmente. Este final de campaña se nos ha hecho corto, era el momento en que mejor estado estábamos de la temporada, disfrutando y viendo el potencial del equipo», explicó Javi Rodríguez, quien hubiera deseado tener varias semanas más de calendario para haber optado a cotas mayores.

Sin nada en juego, una de las motivaciones estará en ver cual de los dos equipos queda por delante en la tabla clasificatoria, al llegar ambos a este duelo empatados a 13 triunfos, con los de Saulo Hernández situados en la duodécima plaza, justo por delante de los asturianos.

«No nos jugamos nada deportivamente, pero sí internamente, no solo ganar, si no hacerlo bien, y que la gente se sienta orgullosa de este equipo hasta el último día, devolviéndoles todo los que nos han dado a lo largo de la temporada», apuntó el técnico de los azules, quienes buscarán marcharse de vacaciones con una última alegría, y cerrar así una campaña llena de altibajos, en la que faltó un poco de consistencia en ciertos momentos clave para soñar con el 'play off'.

Para conquistar su novena victoria en casa, el de Porriño es consciente que su equipo debe ser fiel a sus principios: «Intentaremos hacerlo como siempre, siendo nosotros mismo, para competir al máximo. Y ver si podemos brindar una victoria a nuestra afición, a Pumarín, a nuestra gente y especialmente, a nosotros mismo».

Además, el encuentro ante los zamoranos será emotivo, al ser último del Alimerka Oviedo en Pumarín, la que fuera casa del club desde su fundación en 2004, y que tantas jornadas de gloria vivió, como ascensos, clasificaciones para los 'play off', la consecución de la Copa Princesa en 2017, la retirada de jugadores que forman parte de la historia de la entidad, como los hermanos Macía, Agustín Prieto, Víctor Pérez, u Óliver Arteaga, cuyo camiseta con el número 12 preside el pabellón. Así como la despedida de piezas fundamentales del organigrama del OCB, como fue recientemente Héctor Galán.

Una mudanza que supondrá un reto, pero que a la par permitirá al Oviedo Club Baloncesto crecer, social y económicamente, para poder así aspirar a objetivos más ambiciosos. «Pumarín ha sido y es emblema de este club, forma parte muy importante de su historia. Nos espera otra casa, no sé si mejor, pero diferente, más grande, donde esperemos llenar», comentó Rodríguez, que tendrá delante esta noche un equipo liderado por Jordan Walker, Krešimir Nikić, Kevin Buckingham y Jonas Paukštė.

Este será el décimo enfrentamiento oficial entre ovetenses y zamoranos, siendo el balance favorable para los asturianos, al llevarse la victoria en seis de las ocasiones.