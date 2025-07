El asturiano Benjamín Noval no tiene límites: campeón de España también en BTT

Da igual que no sea su especialidad. Da igual salir el último por detrás de todos sus rivales. Da igual las condiciones del terreno. Nada ... frena a Benjamín Noval. El asturiano redondeó un año esplendoroso con un nuevo éxito que añadir a su extenso palmarés como junior. Este sábado, en la localidad granadina de Baza, se impuso en el Campeonato de España de BTT XCO o, lo que es lo mismo, de bicicleta de montaña.

Benjamín Noval ha cubierto las etapas habituales esta temporada. Empezó con el ciclocross, donde arrasó a todos sus rivales, dejando destellos a nivel internacional de lo que puede ser capaz. Sin rivales en España, saltó al asfalto y tampoco encontró adversario que cuestionara su superioridad. Hace escasas fechas fue capaz de hacer el doblete, ganando el campeonato de España tanto en ruta como en contrarreloj. No contento con esta exhibición, tomó parte este fin de semana en el nacional de BTT, donde se dan cita los mejores especialistas del país.

El hecho de no haber realizado ninguna carrera a lo largo del presente curso le penalizaba en los puestos de salida. Benjamín Noval, al no tener puntos en el ránking, estaba obligado a salir en última posición, lo que daba una importante ventaja a sus adversarios. Sin embargo, las piernas del corredor de Laviana no conocen límites. Exhibió su poderío desde las primeras pedaladas y a pesar de afrontar un recorrido por un terrreno, sin el barro que tanto le gusta, fue superando uno por uno a todos sus rivales hasta encabezar la prueba. En la primera posición huyó de cualquier confianza y siguió manteniendo un alto ritmo ante el temor a que un pinchazo pudiera echar por tierra su ambición de hacer el triplete en las tres especialidades del ciclismo de fondo.

El segundo clasificado fue el andaluz Guillermo Parrado que le sacaba al final de la primera vuelta –la prueba constaba de cinco giros al recorrido– 45 segundos. Una ventaja que fue recortando poco a poco hasta darle caza en la última vuelta que Noval hizo un minuto más rápido que su inmediato perseguidor, que entró en meta a casi cuarenta segundos.

Benjamín Noval, que corrió defendiendo los colores de su equipo MMR Academy (era el único integrante del equipo en la prueba, donde la mayoría de corredores representaban a su federación territorial, completó con este triunfo una campaña espectacular en su primer año de junior. Además de vencer en el Campeonato de España y la Copa de España de ciclocross, logró el doblete en el nacional de ruta y ahora consigue su quinto entorchado nacional, venciendo también con la bicicleta de montaña. Nada puede con la gran promesa del ciclismo español.