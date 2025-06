Nadie puede con Benjamín Noval

Los campeonatos de España de ciclismo que se están disputando en Granada tienen un nombre propio: el asturiano Benjamín Noval. En su primer año en ... categoría júnior ha logrado el doblete, al alzarse el viernes con el título de contrarreloj, y esta mañana ha puesto el broche con el título en la prueba en línea.

En una jornada marcada por las altas temperaturas, con los termómetros rondando los 40 grados, el lavianés realizó un ataque lejano, al puro estilo Tadej Pogacar, al haber llevado a cabo uno similar la semana pasada en la última etapa de la Vuelta al Besaya, que le valió la victoria en la ronda cántabra.

«Los compañeros me hicieron un gran trabajo, especialmente en la primera parte del circuito cuando quedamos en cabeza un grupo de unos veinte corredores», explicó Noval, que dinamitó la prueba a más de sesenta kilómetros para irse disparado a la meta de Granada.

Sobre un terreno rompepiernas, el corredor de la selección asturiana saltó del grupo para dar caza a Ekain Imaz, quien no pudo aguantar el ritmo del ciclista lavianés, que emprendía su camino en solitario hacia el título nacional. «Opté por probarlo, yéndome con Imaz, pero tenía un punto más e impuse mi ritmo, pudiendo llegar hasta la meta», describió el doble campeón de España. A toro pasado, después de atacar a sesenta kilómetros de meta, se arrepentía de la valentía que mostró en los momentos cruciales. «La verdad, cuando vi los kilómetros que me quedaban, me lo pensé mejor, pero ya había jugado mis cartas, así que tuve que tirar hasta meta», detalló.

La diferencia entre Noval y el grupo perseguidor, que formaban Imaz, Raúl López y Hugo Muñoz, aumentaba rápidamente, superando el minuto a los cinco kilómetros de su aventura.

Ese margen subió exponencialmente, alcanzando los cerca de tres minutos a treinta kilómetros de meta. A pesar de los esfuerzos por detrás y la acumulación de esfuerzos del asturiano, que había realizado otra exhibición en la contrarreloj ayer viernes, todo apuntaba al doblete del lavianés, que se plantó en la meta con una diferencia de 423 respecto al vasco Eñaut Urcaregui y de 4:28 sobre el andaluz Mario Cordero.

«Ha sido un fin de semana muy duro, sobre todo por el calor, que marco una gran diferencia», añadió el asturiano tras cruzar la meta. El nivel demostrado por el corredor de la MMR Academy en las últimas semanas le convertía en el gran favorito, como así demostró sobre el asfalto: «Venía confiado porque lo habíamos preparado bien. Ya en la Vuelta al Besaya me había encontrado muy bien».

Este doble éxito lo quiso hacer extensible a todo la gente que le ha acompañado a lo largo de estos años, y gracias a los cuales podrá dar en 2027 el salto a profesionales con el INEOS Grenadiers. «Quiero dar las gracias a todo el equipo y a la gente que me ayudó a llegar hasta aquí. Tanto al entrenador, como a toda mi familia. Ahora toca disfrutarlo», subrayó Noval que cierra un mes de junio inolvidable, en el que ha sumado su primer victoria internacional en Baron, la Vuelta al Besaya, así como las victorias en el Trofeo Vicente López Carril y el Memorial José Luis Junco.