Los dos asturianos de la Vuelta cargan las pilas en casa

La afición asturiana siempre se ha distinguido por su pasión. Miles de personas salen cada año a las carreteras para ver de cerca a sus ... ídolos en la Vuelta, mostrando el mismo respeto por quienes optan a hacerse con la victoria que por aquellos que cumplen un papel de gregario. La prueba se ve cada año en los puertos, donde todos, no falta uno, reciben el calor de una hinchada fiel y agradecida. Pero si alguien se lleva los mayores vítores, los ánimos más sentidos son los asturianos que cada año corren la ronda española. Bien lo saben Iván García Cortina y Hugo de la Calle, recibidos con grandes ovaciones en el control de firmas de ayer en Avilés y que pudieron sentir en las dos etapas asturianas el calor del público en pleno esfuerzo en carretera. «En la tierrina se cargan energías», desliza el gijonés Iván García Cortina, veterano ya en una ronda en la que apunto estuvo en 2017 de llevarse una victoria en su casa. «Es el mejor recuerdo que tengo sobre la bici». Las miradas en el Centro Niemeyer las acapara también Hugo de la Calle. El joven castrillonense, a sus 21 años, afronta su primera Vuelta y ayer partía a 500 metros de su casa. «Es un sueño debutar en una Vuelta y que haya una salida a la puerta de tu casa».

Los dos conforman el pelotón asturiano en la competición, después de que Sinuhé Fernández tuviera que irse a casa por una gastroenteritis que afectó a varios de sus compañeros y que ha dejado al Burgos Burpellet BH muy mermado.

Las dos primeras semanas de competición han sido para ambos un cúmulo de trabajo. Tanto Hugo de la Calle como Iván García Cortina se han dejado ver en las fugas, aunque sin premio final. Lo que viene ahora es una tercera semana de competición en la que intentarán brillar. «En la primera semana había que trabajar para los esprines y en la segunda para los escaladores. Cuando mañana (por hoy) entremos en Galicia vendrán etapas en las que podré disputar más». Hugo de la Calle tiene también el objetivo de seguir dejándose ver, pero en su primera ronda de tres semanas, prefiere ir día a día. «Voy descubriendo poco a poco los límites de mi cuerpo, nuca había corrido más de seis días seguidos. Y uno de ellos fue una crono, que no es un día de carrera normal».

La temporada se está alargando mucho para Iván García Cortina. El ciclista del Movistar acumula ya muchos días de competición en una campaña en la que ha completado el Tour de Francia y está disputando la Vuelta. No obstante, es consciente de que en los próximos días se abrirán oportunidades para corredores de su perfil y quiere probar. «En los esprints no, habrá que trabajar, pero en el resto hay que intentarlo».

El joven castrillonense del Burgos BH está disfrutando como nadie de su primera experiencia en la Vuelta. A pesar del tremendo esfuerzo, de haber pasado días malos por la misma enfermedad que ha diezmado a su equipo, a Hugo de la Calle se le ve contento sobre la bicicleta. «No sé si feliz es la palabra. Sigo siendo ese niño que se subió con cinco años a la bicicleta. Eso me hace seguir adelante, cualquier cosa me emociona y me hace evolucionar y ser como soy». Los dos asturianos que resisten en la Vuelta tiene aún una semana por delante en la que intentar la gesta. Y lo harán además con las pilas cargadas gracias al cariño de una afición, la asturiana, que siempre arropa a los suyos.