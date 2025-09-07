El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Iván García Cortina y Hugo de la Calle, ayer, en el Centro Niemeyer. J. L. G.

Los dos asturianos de la Vuelta cargan las pilas en casa

Iván García Cortina y Hugo de la Calle encaran la tercera semana de competición con la ilusión de brillar en carrera

José Luis González

Gijón

Domingo, 7 de septiembre 2025, 02:00

La afición asturiana siempre se ha distinguido por su pasión. Miles de personas salen cada año a las carreteras para ver de cerca a sus ... ídolos en la Vuelta, mostrando el mismo respeto por quienes optan a hacerse con la victoria que por aquellos que cumplen un papel de gregario. La prueba se ve cada año en los puertos, donde todos, no falta uno, reciben el calor de una hinchada fiel y agradecida. Pero si alguien se lleva los mayores vítores, los ánimos más sentidos son los asturianos que cada año corren la ronda española. Bien lo saben Iván García Cortina y Hugo de la Calle, recibidos con grandes ovaciones en el control de firmas de ayer en Avilés y que pudieron sentir en las dos etapas asturianas el calor del público en pleno esfuerzo en carretera. «En la tierrina se cargan energías», desliza el gijonés Iván García Cortina, veterano ya en una ronda en la que apunto estuvo en 2017 de llevarse una victoria en su casa. «Es el mejor recuerdo que tengo sobre la bici». Las miradas en el Centro Niemeyer las acapara también Hugo de la Calle. El joven castrillonense, a sus 21 años, afronta su primera Vuelta y ayer partía a 500 metros de su casa. «Es un sueño debutar en una Vuelta y que haya una salida a la puerta de tu casa».

