Joao Almeida, durante la subida al Angliru EFE

Almeida doblega el Angliru sin quebrar a Vingegaard

El luso gana en la cima tras una subida espectacular, en la que hace vulnerable al danés, que resiste a su rueda y mantiene 46 segundos de ventaja

Iván Benito

Viernes, 5 de septiembre 2025, 18:35

Lo de Vingegaard con el Angliru era un pacto con el diablo. «Tenemos una relación especial», pensaba. Las dos veces anteriores sufrió e hizo sufrir. ... A la tercera solo le ha quedado padecer. Encorvarse y sellarse a la rueda de Joao Almeida, exuberante, indestructible. Comenzó a tirar a 6 kilómetros de la meta. En la puerta del infierno. Un abismo aún. El luso no lo piensa. Es valiente. Mira hacia arriba. Por detrás solo le sigue el danés, que ponía cara de póquer. Solo pudo dar mus ante la mejor versión del ciclista de Caldas da Rainha. Brillante.

