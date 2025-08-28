El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Jay Vine, del UAE, celebra el triunfo de etapa EFE
Ciclismo

Jay Vine y Torstein Traeen escapan del fatalismo y triunfan en la sexta etapa de La Vuelta

El australiano, que pensó que no podría volver a andar tras la caída de la Itzulia, gana en Pal y el noruego, que superó un cáncer testicular, se coloca como nuevo líder con el beneplácito de los favoritos

Iván Benito

Jueves, 28 de agosto 2025, 17:58

Los astrólogos señalan al seis como el número de la armonía. Es diplomático, humano y trata de unir: el cielo y la tierra, las piernas ... y el corazón. En La Vuelta, cada sexta etapa representa una jornada de concordia para los patrones del pelotón. Dejan triunfar la fuga desde 2019. Siete consecutivas ya. En la edición en la que se cumplen 90 años de la primera, han seguido la tradición.

