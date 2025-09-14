Perico Delgado carga de nuevo contra los manifestantes: «Son antisistema que quieren violencia y bronca»

Daniel de Lucas Domingo, 14 de septiembre 2025, 20:45 | Actualizado 21:31h. Comenta Compartir

El exciclista Perico Delgado, encargado de la retransmisión de la Vuelta en RTVE junto al periodista Carlos de Andrés, ha vuelto a la carga con los manifestantes propalestinos que han alterado la competición. Su indignación ha sido máxima tras obligar a suspender la última etapa a 50 kilómetros de la meta en Madrid y la posterior ceremonia del podio.

El comentarista, que ya ha recibido críticas por sus opiniones sobre los incidentes en la prueba ciclista, ha lanzado un nuevo y polémico mensaje. «A estos grupos antisistema que se manifiestan les da lo mismo lo que esté pasando en Gaza, porque lo demuestran. Quieren violencia y quieren bronca», ha soltado Delgado durante la narración de este domingo.

Una vez más Perico Delgado cubriéndose de mierda.

Habla de que solo se busca violencia y que muy mal que partidos políticos apoyen las protestas violentas, qué partidos? pic.twitter.com/JCt662ltD5 — DΛVID ƧΣGӨVIΛ🏳️‍🌈💜🔻 (@dsegoviaatienza) September 14, 2025

«No quieren manifestarse por la paz y buscar que el genocidio en Gaza acabe de una vez por todas», ha dicho mientras la emisión mostraba imágenes de los disturbios en el centro de la capital. «Esos lo que quieren es bronca, bronca y bronca», ha insistido. «Les da igual quién salga malparado en esa guerra. Lo que buscan es lío aquí».

El exciclista ha aprovechado para criticar también a los partidos políticos que «apoyan esta manifestación violenta. Me parece fatal», en clara alusión al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que había expresado esta mañana su «admiración» por las protestas propalestinas en la carrera, además de los apoyos recibidos por el resto de formaciones de la izquierda como Sumar, Podemos y EH Bildu.

Cuando los antidisturbios comenzaban a cargar en la Gran Vía madrileña contra los manifestantes, Delgado terminaba su reflexión lamentando: «Esta es la imagen que algunos queremos que veamos».