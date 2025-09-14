Sánchez aplaude las protestas por Gaza en La Vuelta: «Nuestra admiración a un pueblo que se moviliza por causas justas» El presidente del Gobierno critica al PP por no decir «nada» sobre la «barbarie» contra el pueblo palestino

Paula De las Heras Madrid Domingo, 14 de septiembre 2025, 14:40 Comenta Compartir

Pedro Sánchez ha abierto hoy el acto de lanzamiento de la candidatura de María Jesús Montero a la presidencia de la Junta de Andalucía con ... una reivindicación de su actuación frente Israel y un reproche al PP en el que ha llegado a mostrar su apoyo a las protestas que llegaron a poner en riesgo la celebración de parte de La Vuelta ciclista a España, que hoy mismo concluye «Respeto y reconocimiento a los deportistas, pero también -ha dicho- nuestra admiración a un pueblo español que se moviliza por causas justas como Palestina».

Sánchez ha presumido de que «España brilla como ejemplo «. »Con orgullo, da un paso al frente en la defensa de los derechos humanos«, ha dicho tras dar por sentado que su posición es ampliamente secundada por el conjunto de la ciudadanía, independientemente de su color político. »Nos ponemos de acuerdo en una causa justa como son los derechos humanos. ¡Viva el pueblo español!«, ha exclamado, antes de de cargar contra el PP y Vox. »¿Qué dice la oposición de la barbarie en Gaza, no dice nada«.

