Philipsen regatea a Viviani y repite triunfo en La Vuelta

Zaragoza está de fiesta sin ser El Pilar. Cumple 50 metas de La Vuelta en 90 años. Casi todas ellas conquistadas por hombres corpulentos y ... de piernas explosivas. Petacchi, Delio Rodriguez, Zabel, Van Poppel, Abdoujaparov, Jalabert, Eddy Planckaert... Ahora también Philipsen, que hace doblete en esta edición y se anota el quinto triunfo en La Vuelta. En el Tour tiene el doble, diez. A sus 27 años, tiene victorias por un tubo.

Así se llama la zona para brindar de la capital del Ebro. El Tubo. Es conocido por sus calles llenas de bares de tapas y estrechas. Al velocista belga también se le hizo angosta la recta de meta. Tenía por delante a Viviani, que se fue desplazando hacia la derecha mientras esprintaba. Philipsen se quedaba sin hueco. Pero es hábil. Como un extremo de fútbol, sorteó al italiano. Le regateó. Le pasó por la derecha. A toda velocidad con el espacio justo.

En Mayo del 58, La Vuelta también pasaba de largo por Zaragoza camino de Pamplona. En Santa Engracia, el ciclista Rik Van Looy vio a unos novios a las puertas de la iglesia y juró que si ganaba se la iba a dedicar. No falló el belga. Tampoco lo ha hecho Philipsen, cumpliendo los pronósticos de que no tiene rival en las volatas de La Vuelta.

Desde que nació, en 1935, la Vuelta a España ha mantenido su flechazo con Zaragoza. En aquel primer paso, precario y por carreteras sin asfaltar, encandiló a los aficionados. Paralizó el país. Al primer paso por la meta, George Bennett decidió bajarse. Había estado en las dos caídas que ha habido en lo que va de Vuelta y estaba machacado por los dolores. Antes, abandonaron Fagundez (Burgos) y Oliver Knight (Cofidis), enfermos por un virus estomacal que ya ha mandado a casa a diez ciclistas.

Los demás se quedaron para acabar otra etapa vacía. Sin viento. Con la única aventura de tres ciclistas españoles. Un aragonés, un valenciano y un murciano. El local, Sergio Samitier, de Barbastro, necesitaba una revancha. El viernes se le escapó la fuga que llegó a Cerler, donde sus vecinos se instalaron en una de sus curvas. Le siguen. Estuvieron en la salida en Monzón y en el paso por Barbastro. «No ganaré lo que gane Pogacar, ni Ayuso, ni Vingegaard, pero ojalá quisieran ellos tener la afición que tengo yo. Estoy muy agradecido».

Le acompaña Joan Bou (Caja Rural) y Jose Luis Faura (Burgos Burpellet), que aprovecha la jornada tranquila para estudiar cómo se corre en una escapada de una Gran Vuelta. El murciano, de Pliego, llegó al ciclismo de carretera más tarde de lo habitual. Primero porque lo dejó. No tenía con quien salir en bici y su entorno le advertía. «La carretera es peligrosa». A los años volvió, pero con la bicicleta de montaña. Pero su atención estaba en los estudios, en finalizar el grado universitario en Ingeniería Química. Cuando ya solo le quedaba el Trabajo final salió a la carretera en el equipo de Valverde. Buen mentor.

Faura fue el primero en ser capturado pero su fuga no acaba ahí. El virus que acecha al pelotón se está ensañando especialmente con el Burgos. Tienen que dormir separados. Como en otros tiempos. Los del covid. En esa Vuelta bucólica de octubre descorchó por primera vez el champán Jasper Philipsen. En 2021, también hizo doblete. Ahora, el 'hat-trick' le pilla lejos. Pocas opciones en la segunda semana. La primera acaba el domingo en otra jornada monopuerto con final en alto en Valdezcaray. Landa dice que lo «intentará» con la boca pequeña. Le duele la espalda. «Está flojita y su forma de protegerse es contraerse». Consecuencias de la caída del Giro. Se acerca a casa, a su tierra. «Mañana estaremos cerca y hay ganas de intentarlo».