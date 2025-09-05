Irene López, capitana de Curtidora Uniovi: «Tenemos un equipo muy joven, pero también con mucho potencial»

Irene López (Avilés, 1986) se postula como una de las piezas más importantes de Curtidora Uniovi esta temporada. Seguirá siendo la jugadora más veterana del ... equipo, con el mérito que ello conlleva, teniendo en cuenta su condición de fisio y madre; pero además este curso ejercerá por primera vez como capitana tras la salida de Patricia Franco.

Después de las vacaciones, la pretemporada ha comenzado «bastante intensa, pero estamos todas con ganas e ilusión de cara al inicio de la competición». Como recién ascendida, Curtidora Uniovi parte de inicio con el objetivo de «la permanencia», pero «siempre debemos tener en cuenta el nivel de los demás y no solo el nuestro. Creo que tenemos un equipo suficientemente bueno como para mantenernos, pero al final estas cosas dependen de cómo estén también los demás en la categoría. Como hay otros cuatro equipos que han ascendido igual que nosotras, esperamos que no se nos haga muy cuesta arriba conseguir el objetivo».

Después de los ajustes en la plantilla y con una media de edad de menos de 21 años, Curtidora Uniovi iniciará la temporada con uno de los equipos más jóvenes de la categoría. Sin embargo, Irene prefiere no utilizar ese hándicap como excusa. «El equipo es muy joven, pero precisamente por eso tenemos compañeras que tienen muchísimo potencial a desarrollar, aunque no tengan experiencia en categoría sénior. Y ahí es donde entro yo (sonríe). A enseñarles lectura de juego, trucos, picardías... Esas cosas que se aprenden con los años».

«Personalmente me alegra mucho el regreso de Josemi y tendremos a Emilio echando una mano en lo que se necesite»

Preguntada por la salida de la capitana del equipo los últimos años, Patricia Franco, su sucesora no oculta que «vamos a echarla de menos en el campo. Aportaba muchísimo a nivel deportivo y seguramente lo acusemos, sobre todo al inicio de la temporada que estaremos todas más verdes. Yo tomo el relevo como capitana, pero sin muchas pretensiones. Con la idea de hacerlo lo mejor que pueda, exigirme lo máximo a mi misma y ayudar a las compañeras en todo lo que necesiten», sostienes.

Una de las principales novedades de esta temporada en el equipo ha sido el regreso al banquillo de Josemi Pérez como primer entrenador, un técnico con el que Irene tuvo minutos y buenas sensaciones en su anterior etapa. «En mi caso, sinceramente echaba de menos entrenar con Josemi. Se nota que tiene una trayectoria muy amplia en el voleibol a nivel nacional, tiene muchos conocimientos que aportar al equipo y se agradece. Emilio estará ahí para echar una mano en lo que se necesite, sobre todo con las más jóvenes», apunta.

En definitiva, una figura con peso específico dentro del club después de muchas temporadas en La Curtidora, repletas de amor, pasión y esfuerzos por el voleibol. Una jugadora de las que todo entrenador quiere tener y que, con más o menos minutos, es un seguro en la cancha y un apoyo fundamental en el vestuario.