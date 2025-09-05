El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Irene López, nueva capitana de Curtidora Uniovi, la segunda por la derecha en un partido de la fase de ascenso. Manu Carranza / Fundavi
Espacio semanal Fundavi | Voleibol

Irene López, capitana de Curtidora Uniovi: «Tenemos un equipo muy joven, pero también con mucho potencial»

La veterana jugadora avilesina sustituye en el cargo a Patricia Franco y asume su rol «sin más pretensiones que exigirme al máximo y ayudar en todo lo que pueda»

Santy Menor

Santy Menor

Avilés

Viernes, 5 de septiembre 2025, 07:17

Irene López (Avilés, 1986) se postula como una de las piezas más importantes de Curtidora Uniovi esta temporada. Seguirá siendo la jugadora más veterana del ... equipo, con el mérito que ello conlleva, teniendo en cuenta su condición de fisio y madre; pero además este curso ejercerá por primera vez como capitana tras la salida de Patricia Franco.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece a los 48 años la abogada gijonesa Rocío Villafañe
  2. 2 Un taxi acaba empotrado dentro de un bar en El Coto, en Gijón
  3. 3 Herido grave el conductor de un camión en un accidente en los túneles de Riaño
  4. 4 Recogen 30 toneladas de ocle en plena noche en la playa de San Lorenzo de Gijón
  5. 5 Programación de las Fiestas de San Mateo en Oviedo: fechas, conciertos y otras actividades
  6. 6 Las quejas vecinales dan sus frutos y el Ayuntamiento derribará el Soccer World de Gijón
  7. 7 Atraco a un estanco en Oviedo: «Tiraron al suelo a un cliente y le dieron patadas en la cabeza»
  8. 8 La actriz Antonia San Juan desvela que tiene cáncer
  9. 9 Los bomberos logran controlar un incendio forestal entre Avilés y Gozón con varios focos
  10. 10 Los bomberos logran controlar un incendio forestal entre Avilés y Gozón con varios focos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Irene López, capitana de Curtidora Uniovi: «Tenemos un equipo muy joven, pero también con mucho potencial»

Irene López, capitana de Curtidora Uniovi: «Tenemos un equipo muy joven, pero también con mucho potencial»