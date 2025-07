Zozaya acaricia el sueño en Wimbledon ante Emerson

Eugenia Zozaya, raqueta del Real Club de Tenis de Oviedo, sigue trabajando, como lo ha hecho desde que a los nueve años se puso ... bajo las órdenes del extenista y, ahora, entrenador José Manuel García, quien ha dirigido sus pasos hasta hace un año en Turón, para convertirse en una tenista que no levanta el pie, con movilidad, buenas decisiones, habilidad, consistencia y un buen estado físico, capaz de ganar a cualquiera. Un camino no exento, en cualquier caso, de piedras y dificultades.

La ovetense, poco a poco, lo está logrando. Pero, no obstante, todo ello no fue suficiente, aunque no por mucho porque dio la cara, este miércoles, en los octavos de final del cuadro individual júnior de Wimbledon, para doblegar a la número 1 de la categoría y gran favorita, la australiana Emerson Jones, que se impuso por un doble 6-4 en un partido que se prolongó durante 1 hora y 23 minutos.

Tras unos últimos meses en la Comunidad Valenciana, en la escuela GTenis, Zozaya, a sus 17 años, hará las maletas este verano rumbo a Estados Unidos. Concretamente, a la Universidad de California, en Los Ángeles, una de las cinco mejores del país, donde le han ofrecido unas condiciones irrechazables para combinar su pasión, el tenis, y su futuro académico, que parece decantarse de lado de las humanidades. Zozaya siempre ha destacado a nivel nacional. Su competitividad, su capacidad para no esconderse, de crecerse ante los retos difíciles, como fue este miércoles el duelo ante la rival australiana, la han empujado siempre.

Y eso que Emerson Jones se presentaba con las mejores credenciales, ya que no solo es la número 1 júnior del mundo, sino también la 200 WTA. «De hecho, está rozando la profesionalidad», puntualiza José Manuel García, para el que el éxito de Eugenia en Londres, donde jugó la fase previa y se metió en el cuadro principal, no le pilla de sorpresa. «Podía haberlo hecho antes porque tiene las cualidades. No es de lo común. Le gusta llevar a sus rivales al límite y muestra una consistencia poco común».

Zozaya salió sin nervios, fiada a su calidad, que la ha llevado tan adelante sobre una superficie sobre la que no había jugado antes, e, incluso, dispuso de una bola para romper el primer servicio de la australiana. Pero no pudo ser. El suyo lo defendió con soltura. Pero no así el segundo, que dio paso a una serie de roturas por ambas partes hasta el 4-3. La raqueta asturiana igualó el marcador (4-4), pero su rival mantuvo el servicio y volvió a golpear el de la española para llevarse el primer set (6-4) en 42 minutos.

El segundo set comenzó igual de igualado, pero con las dos tenistas sacando adelante sus servicios a diferencia del anterior. 1-0, 1-1, 2-1, 2-2-, 3-2, 3-3, 4-3, 4-4, 5-4... Pero, en el definitivo, con saque para la ovetense, Emerson se apuntó el juego y, con ello, el set (6-4) y el partido ante una Zozaya que, decía su padre Juan, «acabó el partido, viendo su cara y sus gestos, muy orgullosa viendo su cara»..