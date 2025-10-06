Estos son los rivales de los equipos asturianos en la Copa del Rey La suerte sonríe al Puerto de Vega y se medirá al Celta de Vigo. Habrá derbi asturiano entre Caudal y Sporting. El Oviedo visitará Ourense, el Avilés irá a Ávila y el Langreo recibirá al Racing de Ferrol

Un momento del sorteo, con el Puerto de Vega en la pantalla.

I. García Lunes, 6 de octubre 2025, 13:51 | Actualizado 14:01h. Comenta Compartir

La suerte le ha sonreído al Puerto de Vega en el sorteo de la Copa del Rey, dentro de lo que cabe. Y es que asumiendo que ninguno de los primeras división con plaza para la Supercopa entran en liza en esta primera ronda con los equipos profesionales, al humilde equipo de Primera Asturfútbol le ha tocado, ni más ni menos, que el sexto clasificado de la Primera División pasada: el Celta de Vigo. El cuadro de Óscar Giráldez es uno de los equipos en competición europea de esta temporada, se encuentra disputando la Europa League.

El sorteo también ha deparado un derbi asturiano. Caudal Deportivo y Sporting de Gijón se verán las caras en un duelo en el que el equipo mierense actuará como local. Para el Sporting, la situación es similar a la de hace cuatro cursos, cuando el sorteo también deparó un derbi, entonces local, contra el Ceares.

Enfrentamientos de los equipos asturianos

Los choques del Puerto de Vega, Real Oviedo, Caudal, Sporting de Gijón. Newsphotopress Los partidos del Langreo y del Real Avilés. Newsphotopress 1 /

El único asturiano en Primera División, el Real Oviedo, visitará por su parte al Ourense, en otro encuentro entre equipos de la zona norte, favorecido por el nuevo criterio de proximidad geográfica que la Federación Española de Fútbol implementó para el sorteo de esta edición.

Por su parte, el Langreo recibirá al Racing de Ferrol y el Real Avilés visitará Ávila, para medirse en el Adolfo Suárez al equipo abulense.