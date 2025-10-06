El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

José Ramón Pérez Gión, con la afición del Puerto de Vega detrás, en Alberite. E. C.

José Ramón Pérez, presidente del Puerto de Vega: «Me gustaría que el rival que nos tocara fuera el Real Oviedo y que se pudiese jugar en su casa»

«Borja es del pueblo y prefirió quedarse con nosotros antes de aceptar alguna de las ofertas que tenía de Tercera. Solo podemos estar orgullosos de él»

Samuel Osorio

Gijón

Lunes, 6 de octubre 2025, 06:44

El Puerto de Vega ha superado con creces todas las expectativas que ellos mismo pudieran tener al arrancar en el mes de agosto la ... Copa Asturfutbol. Tras ocho partidos del torneo regional y eliminar al Alberite en la previa Interterritorial de la Copa del Rey, el equipo naviego ha logrado la gesta de colarse en el bombo del sorteo del cuadro principal de la Copa Rey, que tendrá lugar este mediodía, a las 13 horas. Su presidente, José Ramón Pérez, atiende a EL COMERCIO en las horas previas.

