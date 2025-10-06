José Ramón Pérez, presidente del Puerto de Vega: «Me gustaría que el rival que nos tocara fuera el Real Oviedo y que se pudiese jugar en su casa»

El Puerto de Vega ha superado con creces todas las expectativas que ellos mismo pudieran tener al arrancar en el mes de agosto la ... Copa Asturfutbol. Tras ocho partidos del torneo regional y eliminar al Alberite en la previa Interterritorial de la Copa del Rey, el equipo naviego ha logrado la gesta de colarse en el bombo del sorteo del cuadro principal de la Copa Rey, que tendrá lugar este mediodía, a las 13 horas. Su presidente, José Ramón Pérez, atiende a EL COMERCIO en las horas previas.

–Con el 4-0 de la ida intuyo que ya se esperaba la clasificación, ¿pero qué se siente cuando ya es oficial?

–Es como si no lo creyéramos todavía. Hasta que no estemos en Madrid y vea salir nuestro nombre en el sorteo no lo voy a asumir, porque es algo increíble que no se puede llegar a asimilar hasta que no lo ves con tus ojos.

–Mereció la pena el viaje hasta La Rioja, que era el más lejano que podía haber tocado.

–Sí, por supuesto. El viaje fue muy largo, pero la experiencia solo podemos decir que fue buenísima. El sitio fue agradable, nos encontramos con muy buena gente y el ambiente también muy bueno.

–¿Qué le transmite ver a jugadores como Borja, del pueblo, siendo piezas imprescindibles del equipo?

–Es un chaval que lo dio todo por el club. Apostó por quedarse con nosotros pese a que le llamaron muchos equipos de Tercera, así que solo podemos sentir orgullo de él por haberse quedado en un club tan familiar y humilde. Él seguro que también está orgulloso de haberse quedado con nosotros.

–Cuando asumió la presidencia del club, ¿llegó a imaginar en algún momento algo similar?

–No, ni mucho menos. Llegar a jugar contra un Primera División, ni por asomo. Sí es verdad que este año hicimos un 'equipín' curioso para intentar quedar arriba, y en la Copa cuadró que con los nuevos jugadores se hizo buen bloque. Pero no me quiero olvidar de los Cafú, Chechu o Guzmán, que nos hicieron llegar a donde estamos hoy pese a que no sigan en el club.

–Son cuatro los equipos que pueden salir como rivales del Puerto de Vega. ¿Hay alguna preferencia?

–Me gustaría que fuera con el Oviedo. Sin menospreciar a ningún equipo, porque con cualquiera estaremos más que contentos, pero creo que el Oviedo sería lo más cómodo para todo el mundo.

–¿Sería en El Pardo el partido?

–Si nos tocase el Oviedo nosotros querríamos hablar con ellos y que se pudiese jugar en el Carlos Tartiere. Es un partido que requiere mucho trabajo, con luces, montaje, gradas supletorias… Nos requeriría una organización importante. Si fuera en Oviedo, todo estaría más controlado y sería más fácil de hacer, mejor para todo el mundo.

–¿Y en el caso de que sea otro rival el que toque?

–Supongo que no nos dejarían, pero lo propondríamos. Pero sí, tendría que ser en Navia o buscar otras opciones. Una vez sepamos el rival será cosa de hablarlo y empezar a barajar todas las posibilidades que tengamos.

–En el aspecto económico, ¿tiene alguna estimación del impacto que puede suponer esa eliminatoria?

–Económicamente aún no sé nada, estoy desorientado. Habría que reunirse y organizar, porque no sabemos cuánta gente vendría al partido, que es una parte crucial para poder calcularlo.

—De cara al campeonato regular, ¿espera que la Copa pueda ser un empujón para soñar con cotas más altas que la permanencia?

–Todo esto nos vino bien para hacer una buena pretemporada, porque no es lo mismo competir que jugar amistosos, y también para enganchar más a la afición, que el sábado fue espectacular. Ojalá siga siendo así todo el año, porque sería increíble para nosotros.